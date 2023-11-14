عبداللهيان يؤكد ضرورة وقف الجرائم الصهيونية في غزة

وأجرى حسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية مساء اليوم الاثنين في سياق مشاوراته حول الاوضاع الجارية في غزة ، اتصالا هاتفيا مع نظيره المجري "بيتر كيارتو".



وكان توسيع العلاقات الثنائية والتطورات الأخيرة في غرب آسيا، وخاصة الوضع في فلسطين، من بين المواضيع التي تمت مناقشتها في هذا الاتصال الهاتفي.



وكان أمير عبد اللهيان قد أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره المجري في 8 تشرين الأول/أكتوبر وبعد يوم واحد من عملية طوفان الأقصى. وقال وزير الخارجية في ذلك الاتصال الهاتفي، إن استمرار هجمات الكيان الصهيوني على غزة في الوضع الحالي سيؤدي إلى تعقيد الوضع وزيادة احتمالات توسيع الحرب.



وإشارة امير عبداللهيان في اتصاله الهاتفي مساء اليوم الاثنين إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة نتيجة الجرائم الشنيعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني، وقال إن هذا الكيان انتهك في قصفه ومجازه الجماعية لابناء قطاع غزة بشكل صارخ كافة الحقوق الإنسانية والدولية .



وشدد أمير عبد اللهيان على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي ضغوطه من أجل الوقف الفوري للعدوان العسكري للكيان الصهيوني على غزة والوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار وإتاحة إمكانية إرسال المساعدات الإنسانية لشعب غزة.



كما أشار في هذا الاتصال إلى الاتجاه المتنامي للعلاقات بين إيران والمجر وأعلن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعقد اجتماع اللجنة المشتركة للبلدين في طهران.



ووصف وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية استمرار المشاورات بأنه بناء للغاية لتطوير العلاقات بين البلدين.



بدوره استعرض وزير خارجية المجر "بيتر كيارتو" مواقف بلاده من التطورات الجارية في فلسطين معربا عن أمله في الحفاظ على عملية تطوير العلاقات بين إيران والمجر وتعزيزها في كافة الجوانب .