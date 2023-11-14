الأمين العام للنجباء يكشف عن نجاح عملية استهداف ايلات

وحذر "أكرم الكعبي" الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية بأن هناك الكثير من المفاجآت لدى المقاومة الإسلامية في العراق.



وكتب الكعبي: بوركت السواعد العلوية المجاهدة من أبطال المقاومة الاسلامية في العراق التي استهدفت مستعمرة إيلات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي أصابت هدفها بفضل الله وتسديده، حيث لم يفلح أذناب الصهاينة من طواغيت الأردن والجزيرة العربية في منعها.



وختم، قائلا: ليعلم الصهيوني المتغطرس وشريكته الشيطان الأكبر أمريكا أن لدينا المزيد ولن يهنؤوا وليدفعوا ثمن جرائمهم على أهل غزة وأطفال غزة.