إيران تدين عدوان الكيان الصهيوني على مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة

وقال ناصر كنعاني، فيما يتعلق باعتداء الکیان الصهيوني على مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، إن مثل هذه الجرائم تدل بوضوح علی وحشية الصهاينة ومعاداتهم للإنسانية.



وأضاف : إن الضمير الإنساني جريح من جرائم ووحشية الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني، ولا يمكن أن يبقى صامتا إزاء الجرائم.



وأشار إلى الانتهاك المستمر والواضح للقوانين الدولية والعدوان المستمر للکیان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، ودعا مرة أخرى المجتمع الدولي إلى إدانة تصرفات الکیان الصهيوني. واستخدام كافة الإمكانات الدولية المتاحة لمحاسبة کیان الاحتلال ومحاكمة مجرمي الحرب.