العراق: المقاومة الإسلامية تُعلن عن صاروخ جديد

وأكّدت المقاومة الإسلامية العراقية أنّ ذلك يأتي "ضمن سياق الرد على جرائم الاحتلال الصهيوني في عدوانه على غزة بتوجيه وإدارة أميركية".



وبالتزامن، أعلنت المقاومة استهداف مجاهديها قاعدة الاحتلال الأميركي في حقل العمر النفطي في سوريا، بطائرة مسيرة، مؤكّدةً إصابة هدفها بشكل مباشر.



وأفاد مصدر صحفي، أمس الاثنين، بسماع دوي عدّة انفجارات داخل قاعدة حقل العمر النفطي الأميركية في ريف دير الزور، شرقي سوريا، في استهداف هو الخامس خلال 24 ساعة.



وذكر المصدر أنّ الأصوات ناتجة من 6 قذائف صاروخية أطلقتها المقاومة على القاعدة، من دون معلومات عن حجم الخسائر.



كما تبنّت المقاومة، فجر اليوم الثلاثاء، استهداف القاعدة الأميركية في القرية الخضراء في سوريا بمسيرة رداً على جرائم الاحتلال في غزة.



كذلك، استهدفت المقاومة العراقية القاعدة الأميركية في مطار "خراب الجير" بريف الحسكة شرقي سوريا، أمس الاثنين، بطائرة مسيرة.



يأتي ذلك بعد سلسلة من عمليات الاستهداف لقواعد أميركية في سوريا، ليل الأحد، بحيث أفاد المصدر بأنّ قصفاً بالصواريخ استهدف القاعدة الأميركية في حقل كونيكو للغاز، شمالي شرقي سوريا.



وتواصل المقاومة الإسلامية في العراق استهداف القواعد الأميركية في سوريا والعراق، ومنها: عين الأسد، التنف، الحرير، كونيكو، حقل العمر النفطي، خراب الجير، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، بدعم أميركي، على قطاع غزّة.



وأكّد الأمين العام لكتائب سيد الشهداء، أبو آلاء الولائي، في وقت سابق، أنّه لن يكون هناك وقف لعمليات المقاومة، إلّا عبر وقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.