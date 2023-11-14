الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023 ساعة 10:42

العراق: المقاومة الإسلامية تُعلن عن صاروخ جديد

العراق: المقاومة الإسلامية تُعلن عن صاروخ جديد
وأكّدت المقاومة الإسلامية العراقية أنّ ذلك يأتي "ضمن سياق الرد على جرائم الاحتلال الصهيوني في عدوانه على غزة بتوجيه وإدارة أميركية".  

وبالتزامن، أعلنت المقاومة استهداف مجاهديها قاعدة الاحتلال الأميركي في حقل العمر النفطي في سوريا، بطائرة مسيرة، مؤكّدةً إصابة هدفها بشكل مباشر.

وأفاد مصدر صحفي، أمس الاثنين، بسماع دوي عدّة انفجارات داخل قاعدة حقل العمر النفطي الأميركية في ريف دير الزور، شرقي سوريا، في استهداف هو الخامس خلال 24 ساعة.

وذكر المصدر أنّ الأصوات ناتجة من 6 قذائف صاروخية أطلقتها المقاومة على القاعدة، من دون معلومات عن حجم الخسائر.

كما تبنّت المقاومة، فجر اليوم الثلاثاء، استهداف القاعدة الأميركية في القرية الخضراء في سوريا بمسيرة رداً على جرائم الاحتلال في غزة. 

كذلك، استهدفت المقاومة العراقية  القاعدة الأميركية في مطار "خراب الجير" بريف الحسكة شرقي سوريا، أمس الاثنين، بطائرة مسيرة.

يأتي ذلك بعد سلسلة من عمليات الاستهداف لقواعد أميركية في سوريا، ليل الأحد، بحيث أفاد المصدر بأنّ قصفاً بالصواريخ استهدف القاعدة الأميركية في حقل كونيكو للغاز، شمالي شرقي سوريا.

وتواصل المقاومة الإسلامية في العراق استهداف القواعد الأميركية في سوريا والعراق، ومنها: عين الأسد، التنف، الحرير، كونيكو، حقل العمر النفطي، خراب الجير، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، بدعم أميركي، على قطاع غزّة. 

وأكّد الأمين العام لكتائب سيد الشهداء، أبو آلاء الولائي، في وقت سابق، أنّه لن يكون هناك وقف لعمليات المقاومة، إلّا عبر وقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.
مصدر : وكالات
رقم : 1095562
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هل حقّقت القمة العربية الإسلامية في الرياض التوقعات؟
هل حقّقت القمة العربية الإسلامية في الرياض التوقعات؟
دراسة مسار حرب غزة بناءً على الوثائق السرية التي تم اكتشافها من ‘‘تل أبيب‘‘
دراسة مسار حرب غزة بناءً على الوثائق السرية التي تم اكتشافها من ‘‘تل أبيب‘‘
14 تشرين الثاني 2023
تخوف الصهاينة من وجود وحدة ‘‘رضوان‘‘ التابعة لحزب الله على الحدود بين لبنان وفلسطين
تخوف الصهاينة من وجود وحدة ‘‘رضوان‘‘ التابعة لحزب الله على الحدود بين لبنان وفلسطين
14 تشرين الثاني 2023
الدکتور سعد الله زارعي: عدم حسم الحرب علامة على فشل الإستراتيجية الإسرائيلية
الدکتور سعد الله زارعي: عدم حسم الحرب علامة على فشل الإستراتيجية الإسرائيلية
14 تشرين الثاني 2023
‘‘إسرائيل‘‘ وعرقلة جهود إطلاق سراح الأسرى
‘‘إسرائيل‘‘ وعرقلة جهود إطلاق سراح الأسرى
14 تشرين الثاني 2023
العراق يبث اعترافات جاسوسة إسرائيلية حاولت إحداث اقتال بين الشيعة
العراق يبث اعترافات جاسوسة إسرائيلية حاولت إحداث اقتال بين الشيعة
13 تشرين الثاني 2023
قيادي في حماس: الاحتلال يراوغ بشأن التوصل إلى صفقة
قيادي في حماس: الاحتلال يراوغ بشأن التوصل إلى صفقة
13 تشرين الثاني 2023
أبو عبيدة: إسرائيل تطالب بالإفراج عن 100 أسير في غزة
أبو عبيدة: إسرائيل تطالب بالإفراج عن 100 أسير في غزة
13 تشرين الثاني 2023
النجباء العراقية تعلن قصف إيلات المحتلة
النجباء العراقية تعلن قصف إيلات المحتلة
13 تشرين الثاني 2023
حرب غزة نتاج لهيكل النظام الدولي
حرب غزة نتاج لهيكل النظام الدولي
13 تشرين الثاني 2023
تشابهار.. بوابة أفغانستان للتجارة العالمية
تشابهار.. بوابة أفغانستان للتجارة العالمية
13 تشرين الثاني 2023
المستشفيات أهداف الجنون الإجرامي الإسرائيلي
المستشفيات أهداف الجنون الإجرامي الإسرائيلي
13 تشرين الثاني 2023
دعوات لفتح باب الجهاد في غزة.. الكيان يلعب بالنار
دعوات لفتح باب الجهاد في غزة.. الكيان يلعب بالنار
13 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل حقّقت القمة العربية الإسلامية في الرياض التوقعات؟
دراسة مسار حرب غزة بناءً على الوثائق السرية التي تم اكتشافها من ‘‘تل أبيب‘‘
تخوف الصهاينة من وجود وحدة ‘‘رضوان‘‘ التابعة لحزب الله على الحدود بين لبنان وفلسطين
الدکتور سعد الله زارعي: عدم حسم الحرب علامة على فشل الإستراتيجية الإسرائيلية