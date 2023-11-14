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الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023 ساعة 11:41

الهلال الأحمر الفلسطيني : توقف مولد الطاقة الوحيد بمستشفى ‘‘الأمل‘‘

الهلال الأحمر الفلسطيني : توقف مولد الطاقة الوحيد بمستشفى ‘‘الأمل‘‘
وقالت الجمعية في بيان توقف اليوم الثلاثاء، مولد الطاقة الوحيد في مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس، الأمر الذي يهدد حياة 90 مريضا يتلقون العلاج في المستشفى، منهم 25 مريضا في قسم التأهيل الطبي باتوا يواجهون خطر الموت في أي لحظة.

وأشارت إلى وجود نحو 9 آلاف نازح يتخذون من مقر الجمعية والمستشفى مأوى لهم.

وأضافت: أن المستشفى الآن يعتمد على مولد صغير جدا لتزويد الكهرباء لقسم الولادة فقط بالإضافة إلى إنارة قسم الطوارئ”، مشيرة إلى أن الوقود المتبقي “سينفذ خلال 24 ساعة.

وقالت: إن توقف مولد الطاقة عن العمل يؤثر على عمل مقر الجمعية ومستشفى الأمل الذي يضم غرفة عمليات الطوارئ لقطاع غزة “حيث أدى إلى قطع الاتصال بغرف العمليات المنتشرة في القطاع”.

وكانت الجمعية أعلنت الأحد، خروج مستشفى "القدس" الذي تديره في قطاع غزة عن الخدمة؛ إثر نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي.

ومنذ 3 أيام، تكثف القوات الإسرائيلية من وجودها في محيط مستشفيات شمال قطاع غزة، في ظل مطالب متلاحقة لسكان شمال القطاع بالتوجه جنوبا.

ومنذ 38 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت 11 ألفا و240 شهيدا فلسطينيا، بينهم 4 آلاف و630 طفلا، و3 آلاف و130 امرأة، فضلا عن 29 ألف مصاب، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر فلسطينية أمس الاثنين.
مصدر : وكالات
رقم : 1095590
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