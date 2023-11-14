كتائب القسام تدك ‘‘تل أبيب ‘‘برشقة صاروخية

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام ان إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اقرت بوقوع إصابة مباشرة في بئر يعقوب بالرملة وإصابة مباشرة في بيتح تكفا، جرّاء الصواريخ من غزة.



وقالت القناة 13 العبرية: إن 20 صاروخًا أطلقت في الدفعة الأخيرة من غزة باتجاه مدن الساحل وتل أبيب الكبرى.



وتسبت الصواريخ باندلاع حرائق هائلة في الأماكن المستهدفة.



وتواصل كتائب القسام دك مستوطنات الاحتلال وعمقه برشقات صاروخية بعد 38 يوما على بدء معركة طوفان الأقصى بالتزامن مع تصديها البطولي لقوات الاحتلال المتوغلة في محاور غزة وشمالها.



وأعلنت الكتائب استهداف 12 آلية يوم الاثنين وتدميرها، إلى جانب قنص جندي واستهداف قوة متحصنة بأحد المنازل في بيت حانون وغزة.