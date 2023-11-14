الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023 ساعة 11:58

المقاومة الفلسطينية تشتبك مع الاحتلال في غزة وتدك ‘‘تل أبيب‘‘

المقاومة الفلسطينية تشتبك مع الاحتلال في غزة وتدك ‘‘تل أبيب‘‘
استهدفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، دبابتين إسرائيليتين شمالي بيت حانون، ودبابتين أخريين غربي مدينة غزة، بقذائف "الياسين 105".

وغربي غزة أيضاً، استهدفت كتائب القسام دبابتين إسرائيليتين بقذيفة "الياسين 105" وقذيفة "تاندوم"، وأعلنت تدمير دبابة باستخدام "الياسين 105".

ودمّرت كتائب القسام أيضاً ناقلة جند تابعة للاحتلال الإسرائيلي غربي مدينة غزة بقذيفة "الياسين 105"، حيث احترقت بالكامل.

كذلك، استهدفت كتائب القسام 4 آليات إسرائيلية، في محور شمالي غربي مدينة غزة، بقذائف "الياسين 105"، بينما استهدفت قواتِ الاحتلال المتوغلة عند محور جنوبي غزة، بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

وفي شمالي بيت حانون، تمكّن مقاومو القسام من استهداف قوة إسرائيلية خاصة متحصّنة في مبنى بقذيفة "TBG"، وهي قذيفة صاروخية "فراغية"، مخصصة للتحصينات وقتل الأفراد، وتُطلق من قاذف محمول.

كما قنصت كتائب القسام جندياً إسرائيلياً شمالي بيت حانون، مصيبةً إياه إصابةً مباشرةً، بينما دكّت قواتِ الاحتلال المتوغلة شرقي جحر الديك بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

وقصفت "تل أبيب" برشقة صاروخية، رداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة.

بدورها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، خوض مقاوميها اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال، في محيط مجمع الشفاء الطبي وحي النصر ومحاور التقدم، غربي وجنوبي غزة. 

وقصف المقاومون بقذائف "الهاون الـ60" التحشيدات العسكرية الإسرائيلية وجنود الاحتلال أثناء التوغل في تل الهوى جنوبي غربي غزة، وحي النصر شمالي غربي غزة، بينما استهدفوا الآليات الإسرائيلية المتوغلة في أرض أبو عريبان، جنوبي حي الزيتون، برشقة "صواريخ 107". 

كذلك، قصفت سرايا القدس جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة في "شارع 10"، جنوبي غزة بقذائف "الهاون" الـ60". 

وفي شمالي غربي غزة، قصفت بقذائف "الهاون" التحشيدات العسكرية المتوغلة في محيط مصنع النسيج، قرب نادي الفروسية.

وقصفت سرايا القدس أيضاً التحشيدات والآليات العسكرية التابعة للاحتلال في موقع "كرم أبو سالم" وقاعدة "أميتاي"، برشقات صاروخية.

كما استهدفت كلاً من "تل أبيب" و"سديروت" برشقات صاروخية، رداً على مجازر الاحتلال بحق المدنيين في القطاع.

من جهتهم، خاض مقاومو كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اشتباكات مع قوات الاحتلال على عدة محاور،  في مدينة غزة وشماليها.

والاثنين، أكد الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أنّ المقاومين يواصلون التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي، كاشفاً تدمير 20 آليةً عسكريةً إسرائيليةً، خلال الساعات الـ48 الماضية، تدميراً كلياً أو جزئياً.

وشدد أبو عبيدة على أنّ مقاومي القسام "يفجّرون دبابات الاحتلال ومدرّعاته، ويدكّون حشوده بقذائف الهاون"، متابعاً أنّ قوات الاحتلال ستبقى "تحت ضربات مجاهدينا في كل خطوة تخطوها".
مصدر : وكالات
رقم : 1095595
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هل حقّقت القمة العربية الإسلامية في الرياض التوقعات؟
هل حقّقت القمة العربية الإسلامية في الرياض التوقعات؟
دراسة مسار حرب غزة بناءً على الوثائق السرية التي تم اكتشافها من ‘‘تل أبيب‘‘
دراسة مسار حرب غزة بناءً على الوثائق السرية التي تم اكتشافها من ‘‘تل أبيب‘‘
14 تشرين الثاني 2023
تخوف الصهاينة من وجود وحدة ‘‘رضوان‘‘ التابعة لحزب الله على الحدود بين لبنان وفلسطين
تخوف الصهاينة من وجود وحدة ‘‘رضوان‘‘ التابعة لحزب الله على الحدود بين لبنان وفلسطين
14 تشرين الثاني 2023
الدکتور سعد الله زارعي: عدم حسم الحرب علامة على فشل الإستراتيجية الإسرائيلية
الدکتور سعد الله زارعي: عدم حسم الحرب علامة على فشل الإستراتيجية الإسرائيلية
14 تشرين الثاني 2023
‘‘إسرائيل‘‘ وعرقلة جهود إطلاق سراح الأسرى
‘‘إسرائيل‘‘ وعرقلة جهود إطلاق سراح الأسرى
14 تشرين الثاني 2023
العراق يبث اعترافات جاسوسة إسرائيلية حاولت إحداث اقتال بين الشيعة
العراق يبث اعترافات جاسوسة إسرائيلية حاولت إحداث اقتال بين الشيعة
13 تشرين الثاني 2023
قيادي في حماس: الاحتلال يراوغ بشأن التوصل إلى صفقة
قيادي في حماس: الاحتلال يراوغ بشأن التوصل إلى صفقة
13 تشرين الثاني 2023
أبو عبيدة: إسرائيل تطالب بالإفراج عن 100 أسير في غزة
أبو عبيدة: إسرائيل تطالب بالإفراج عن 100 أسير في غزة
13 تشرين الثاني 2023
النجباء العراقية تعلن قصف إيلات المحتلة
النجباء العراقية تعلن قصف إيلات المحتلة
13 تشرين الثاني 2023
حرب غزة نتاج لهيكل النظام الدولي
حرب غزة نتاج لهيكل النظام الدولي
13 تشرين الثاني 2023
تشابهار.. بوابة أفغانستان للتجارة العالمية
تشابهار.. بوابة أفغانستان للتجارة العالمية
13 تشرين الثاني 2023
المستشفيات أهداف الجنون الإجرامي الإسرائيلي
المستشفيات أهداف الجنون الإجرامي الإسرائيلي
13 تشرين الثاني 2023
دعوات لفتح باب الجهاد في غزة.. الكيان يلعب بالنار
دعوات لفتح باب الجهاد في غزة.. الكيان يلعب بالنار
13 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل حقّقت القمة العربية الإسلامية في الرياض التوقعات؟
دراسة مسار حرب غزة بناءً على الوثائق السرية التي تم اكتشافها من ‘‘تل أبيب‘‘
تخوف الصهاينة من وجود وحدة ‘‘رضوان‘‘ التابعة لحزب الله على الحدود بين لبنان وفلسطين
الدکتور سعد الله زارعي: عدم حسم الحرب علامة على فشل الإستراتيجية الإسرائيلية