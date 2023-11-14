الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023 ساعة 12:12

جميع سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي

جميع سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي
وقال شو دونيو المدير العام للمنظمة في بيان للمنظمة، إن "المنظمة تعتبر أن جميع السكان المدنيين في غزة يعانون في هذه المرحلة من انعدام الأمن الغذائي".

وأضاف، أن "تصاعد الأعمال العدائية يؤثر بشكل كبير على جميع أبعاد الأمن الغذائي".

وتابع: "يعد توفير الماء والغذاء والدواء والوقود من الأولويات العاجلة والبديهية لتخفيف المعاناة الإنسانية، ولكن لا ينبغي لنا أن ننسى أهمية المساعدات الزراعية الطارئة من أجل البقاء".

وأكد المسؤول الأممي، أنه "حتى قبل التصعيد، فقد كان نحو 60 بالمائة من الأسر في غزة تعاني من انعدام الأمن الغذائي أو معرضة له"، مشيرا إلى انهيار الأنشطة الزراعية والغذائية في غزة منذ بداية العدوان الاخير وانقطاع إمدادات المياه والغذاء والوقود.

وتوقفت أنشطة مصايد الأسماك والثروة الحيوانية وإنتاج الفواكه والخضروات الطازجة، الأمر الذي حال دون الوصول إلى المصادر الحيوية للبروتين والأغذية المغذية، فضلا عن المصادر الرئيسية لفرص العمل وسبل العيش، وفق المسؤول الأممي.

وبين، أن منظمة الأغذية والزراعة تقوم بتعبئة الإمدادات الزراعية الحيوية لنقلها إلى غزة بمجرد إتاحة الوصول إليها والموارد، وبالإضافة إلى ذلك، فإن المنظمة ستدعم تقييمات قطاع الأغذية الزراعية على أرض الواقع بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، كما أننا نقوم بمراقبة تأثير الأعمال العدائية على الأمن الغذائي في المنطقة وخارجها.

وشدد على التزام المنظمة الكامل بمواصلة المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني وتوسيع نطاقها، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للقيام بذلك في إطار ولاية المنظمة، مشيرة إلى أن الماء والغذاء والدواء والوقود هي أولويات عاجلة وبديهية لتخفيف المعاناة الإنسانية، ولكن لا ينبغي أن ننسى أهمية المساعدات الزراعية الطارئة من أجل البقاء.

وسبق أن أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أنه قبل السابع من الشهر الماضي، فقد كان يدخل إلى غزة يوميا ما يقرب من 550 حمولة شاحنة من البضائع، تحمل إمدادات للاستخدام التجاري ومنظمات الإغاثة.

وذكرت أوتشا، أن حوالي 60 بالمئة من الفلسطينيين في غزة كانوا بحاجة إلى المساعدة الإنسانية العام الماضي.

من جهته أعرب رئيس قسم الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، الدكتور مايكل رايان، في وقت سابق عن أسفه لأن هذا العدد من الشاحنات يعتبر "قطرة في محيط الحاجة الآن في غزة".

ومع الحصار الخانق الذي فرضه الاحتلال على القطاع، فإن السكان يعانون من كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا للأمم المتحدة.

وأواخر الشهر الماضي حذر برنامج الغذاء العالمي في تصريح خاص لـ"عربي21"، من كارثة خطيرة وشيكة قد تحل بقطاع غزة، جراء الحصار المطبق الذي تمارسه سلطات الاحتلال، بالتزامن مع عدوانها المتواصل الذي خلف دمارا هائلا وخسائر غير مسبوقة في الأرواح والممتلكات.

ويعاني القطاع من أزمة إنسانية وصفت بالكارثية، وذلك بفعل النقص والانقطاع الحاد في الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية ومياه الشرب، والوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات.

وقالت ريم ندا، المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي، إن "الأوضاع في غزة يائسة، وكارثية، حيث بدأ الغذاء والماء بالنفاد، كما أن أماكن إيواء النازحين مكتظة للغاية، إضافة إلى أن عدم وجود الوقود أدى إلى انقطاع الكهرباء، ولهذا فالخدمات الصحية تنهار".
مصدر : وكالات
رقم : 1095600
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هل حقّقت القمة العربية الإسلامية في الرياض التوقعات؟
هل حقّقت القمة العربية الإسلامية في الرياض التوقعات؟
دراسة مسار حرب غزة بناءً على الوثائق السرية التي تم اكتشافها من ‘‘تل أبيب‘‘
دراسة مسار حرب غزة بناءً على الوثائق السرية التي تم اكتشافها من ‘‘تل أبيب‘‘
14 تشرين الثاني 2023
تخوف الصهاينة من وجود وحدة ‘‘رضوان‘‘ التابعة لحزب الله على الحدود بين لبنان وفلسطين
تخوف الصهاينة من وجود وحدة ‘‘رضوان‘‘ التابعة لحزب الله على الحدود بين لبنان وفلسطين
14 تشرين الثاني 2023
الدکتور سعد الله زارعي: عدم حسم الحرب علامة على فشل الإستراتيجية الإسرائيلية
الدکتور سعد الله زارعي: عدم حسم الحرب علامة على فشل الإستراتيجية الإسرائيلية
14 تشرين الثاني 2023
‘‘إسرائيل‘‘ وعرقلة جهود إطلاق سراح الأسرى
‘‘إسرائيل‘‘ وعرقلة جهود إطلاق سراح الأسرى
14 تشرين الثاني 2023
العراق يبث اعترافات جاسوسة إسرائيلية حاولت إحداث اقتال بين الشيعة
العراق يبث اعترافات جاسوسة إسرائيلية حاولت إحداث اقتال بين الشيعة
13 تشرين الثاني 2023
قيادي في حماس: الاحتلال يراوغ بشأن التوصل إلى صفقة
قيادي في حماس: الاحتلال يراوغ بشأن التوصل إلى صفقة
13 تشرين الثاني 2023
أبو عبيدة: إسرائيل تطالب بالإفراج عن 100 أسير في غزة
أبو عبيدة: إسرائيل تطالب بالإفراج عن 100 أسير في غزة
13 تشرين الثاني 2023
النجباء العراقية تعلن قصف إيلات المحتلة
النجباء العراقية تعلن قصف إيلات المحتلة
13 تشرين الثاني 2023
حرب غزة نتاج لهيكل النظام الدولي
حرب غزة نتاج لهيكل النظام الدولي
13 تشرين الثاني 2023
تشابهار.. بوابة أفغانستان للتجارة العالمية
تشابهار.. بوابة أفغانستان للتجارة العالمية
13 تشرين الثاني 2023
المستشفيات أهداف الجنون الإجرامي الإسرائيلي
المستشفيات أهداف الجنون الإجرامي الإسرائيلي
13 تشرين الثاني 2023
دعوات لفتح باب الجهاد في غزة.. الكيان يلعب بالنار
دعوات لفتح باب الجهاد في غزة.. الكيان يلعب بالنار
13 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل حقّقت القمة العربية الإسلامية في الرياض التوقعات؟
دراسة مسار حرب غزة بناءً على الوثائق السرية التي تم اكتشافها من ‘‘تل أبيب‘‘
تخوف الصهاينة من وجود وحدة ‘‘رضوان‘‘ التابعة لحزب الله على الحدود بين لبنان وفلسطين
الدکتور سعد الله زارعي: عدم حسم الحرب علامة على فشل الإستراتيجية الإسرائيلية