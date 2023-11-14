هلاك جنديين صهيونيين من مسافة صفر في بيت حانون

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، قالت الكتائب في بلاغ عسكري: إن مجاهديها أجهزوا على جنديين صهيونيين من مسافة صفر وأصابوا 3 آخرين باشتباك مع القوات المتوغلة في بيت حانون.



وأمس الاثنين، أعلنت الكتائب استهداف 12 آلية وتدميرها، إلى جانب قنص جندي واستهداف قوة متحصنة بأحد المنازل في بيت حانون وغزة.



ومنذ بدء التوغل البري، أعلنت كتائب القسام عن تدمير أكثر من 172 آلية عسكرية للاحتلال، واستهداف قوات صهيونية عدة مرات في بيوت إلى جانب قنص العديد من الجنود في محاور التوغل بقطاع غزة.



وأعلنت قوات الاحتلال صباح اليوم مقتل ثلاثة من جنودها وإصابة آخرين في معارك غزة، ما يرفع النود والضباط المعترف رسميا بقتلهم من الاحتلال إلى أكثر من 52 في حين تؤكد المصادر أن العدد أكبر من ذلك بكثير.