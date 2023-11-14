المقاومة الاسلامية في العراق تستهدف قاعدتيْن أميركيتيْن في سورية بالمُسيّرات

وفيما يلي نصُّ البيانيْن الصادريْن عن المقاومة الاسلامية في العراق:

بسم الله الرحمن الرحيم

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق اهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الامريكي في حقل العمر النفطي بسوريا، بطائرة مسيرة، أصابت هدفها بشكل مباشر.

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق

الثلاثاء ٢٩ ربيع الآخر 1445 هـ



البيان الثاني

بسم الله الرحمن الرحيم

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق اهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الامريكي في القرية الخضراء بالعمق السوري، بطائرة مسيرة، أصابت هدفها بشكل مباشر.

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق

الثلاثاء ٢٩ ربيع الآخر 1445 هـ