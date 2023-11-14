السيد الحوثي: مئات الآلاف من اليمنيين مستعدون لمواجهة الصهاينة

اليمن (إسلام تايمز) - أكد زعيم حركة أنصار الله في اليمن، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، اليوم الثلاثاء، إن فلسطين محاطة بتحالف عبري عربي، مشدداً على أن "مئات الآلاف من اليمنيين مستعدون لمواجهة الصهاينة".