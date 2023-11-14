السيد الحوثي: مئات الآلاف من اليمنيين مستعدون لمواجهة الصهاينة

وقال الحوثي في خطاب متلفز بثته قناة المسيرة التابعة للحوثيين وتابعه مراسل موقع "إسلام تايمز
"، "نتيجة قمة الرياض برمتها عبارة عن بيان سخر منه الإسرائيليون أيضاً"، مضيفاً "كان لدول أمريكا اللاتينية موقف أقوى تجاه الدول الإسلامية والعربية وقطعت علاقاتها مع إسرائيل".
وأشار إلى أن "ما يفعله النظام السعودي أمر مخزي. وبدلاً من مساعدة فلسطين يقيم حفلات ومآدب للمثليين في الرياض! وبعد أمريكا الدول الأوروبية قدمت مساعدات عسكرية ومالية لإسرائيل. إسرائيل تشجع التفجيرات والجريمة!".
وأعلن زعيم أنصار الله في اليمن أن "موقف 1.5 مليار مسلم في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وغزة كان ضعيفاً"، موضحاً "إسرائيل مدعومة من الغرب وخاصة الولايات المتحدة، منذ أكثر من 70 عاما والفلسطينيون يعانون من الوحشية الإسرائيلية، ما هو دور 1.5 مليار مسلم لإنقاذ الفلسطينيين؟ موقف محدود وضعيف. العدو الصهيوني يرتكب أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني".
وأكد أن " الدول العربية ليس لديها جدية في حل ما يحدث في غزة، و اجتماع الدول العربية لم يخرج بأي نتيجة واكتفوا بإصدار بيان، هل هذه قوة 57 دولة عربية؟ لو أمكن لأمتنا أن تعبر الحدود البرية إلى فلسطين، لتطوع مئات الآلاف من الناس لقتال الصهاينة".
وكشف الحوثي أنه بالأمس، تم تنفيذ هجمات صاروخية وطائرات بدون طيار ضد النظام الصهيوني من اليمن، والصهاينة لا يجرؤون على رفع علمهم في البحر الأحمر وهذا يدل على فاعليتنا في استهداف العدو".