غوتيريش يتحدث عن 'أمر قد يؤدي إلى تدمير لبنان بالكامل'!

واعرب الأمين العام للأمم المتحدة خلال مقابلة أجراها مع CNN، عن "قلقه الشديد"، لاسيما مع مستويات خطيرة للغاية من ما وصفه "العنف" في الضفة الغربية، و"الوضع الأكثر تعقيداً بشأن التوتر بين لبنان وإسرائيل"، حسب قوله.



واضاف :"يجب علينا أن نفعل كل ما بوسعنا لتجنب تصعيد المواجهة، حيث قد يحدث هجوم واسع النطاق لحزب الله مع رد فعل إسرائيلي كبير يؤدي إلى تدمير لبنان بالكامل" حسب تعبيره.



وتابع غوتيريش على أن "القانون الإنساني الدولي يعطي الأولوية لحماية المدنيين وهذا ما لا يحدث".



وأضاف أن "القانون الإنساني الدولي يؤكد على عدم استخدام دروع بشرية".