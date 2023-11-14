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الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023 ساعة 17:30

بعد 'طوفان الأقصى'.. الإحتلال يستعين بالصقور! لماذا؟

بعد
وتستعين القوات الإسرائيلية بالطيور الجارحة المحملة بأجهزة التتبع في مهمتها الصعبة في تحديد مكان جثث قتلاها.

فقد طلب الجيش الإسرائيلي على ما يبدو مساعدة سلطة الطبيعة والمتنزهات في تحديد أماكن الجثث من خلال فحص أنماط طيران الصقور النسور في المناطق المحيطة.

وخلال الأيام الماضية اكتشفت 4 جثث على الأقل قرب غابات بئيري وكيسوفيم، وذلك بفضل أجهزة تتبع مثبتة على الصقور في المنطقة، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت".

أما السبب وراء الاستعانة بالطيور الجارحة فيعود إلى إطلاق المقاومين الفلسطينيين النار على القوات التي تبحث عن الجثث. فضلا عن أن عملية البحث أصبحت صعبة، بسبب الحالة التي باتت عليها الجثث بعد مرور أكثر من شهر على الهجوم المفاجئ.

وفي إحدى الحالات تم التعرف على صقر وصل إلى الأرض بعد أن ظل خارج حدود الكيان الإسرائيلي لمدة 24 يوماً، وبعد التفتيش تبين العثور على عدة جثث في مكان قريب.

بدورها اعتقدت هيئة الطبيعة والحدائق في البداية أن الطائر كان ميتاً، لكن تبين أنه كان موجوداً بالقرب من جثث تعود لعملية طوفان الاقصى في السابع من تشرين الأول.

ويُذكر أن عدد قتلى الهجوم بلغ نحو 1200 شخص وفق الإحصاءات الأحدث الصادرة عن الجيش الإسرائيلي.
رقم : 1095671
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