الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023 ساعة 17:33

العدوان على غزة تسبب بأضرار بقيمة 16 مليار دولار للكيان الصهيوني

العدوان على غزة تسبب بأضرار بقيمة 16 مليار دولار للكيان الصهيوني
وأضاف خالد قدومي الیوم الثلاثاء، في الاجتماع الثالث للتجمع العالمي للمستضعفین في طهران: دخلنا الیوم الـ39 من طوفان الأقصى وما زلنا صامدين.

وأشار إلى قلق إيران من الأوضاع الجارية في غزة وتابع: قبل هذا الاجتماع تحدثت مع أصدقائي في غزة، لا تقلقوا، ما زلنا نقاوم.. لدينا إيمان عميق بالله و نؤمن بما نقوم به.
وأضاف: حرب الشوارع مفيدة للمقاومة، لأن الحرب الإلكترونية لا فائدة منها في حرب الشوارع.
وأشار قدومي إلى أن نحو 12 ألف شخص استشهدوا في غزة حتى الآن وقال: مجاهدونا في فلسطين وحماس قدموا تقييما جيدا للميدان وبحسب کتائب القسام فقد قمنا بتدمير 182 دبابة من أصل 600 دبابة ميركافا للكيان الصهيوني في الشهر الماضي خلال عملية طوفان الأقصى.

وأكد أن النجاح المتميز الذي حققه الشعب الفلسطيني يتطلب اهتماما عالميا خاصا وقال: إن جرائم الکیان الصهيوني والولايات المتحدة ضد شعوب هذه المنطقة لا تعود إلى اليوم فقط بل هي مستمرة منذ أكثر من 75 عاما.

وأضاف ممثل حماس في طهران: منذ 75 عاما ونحن نصرخ ونعلن جرائم الکیان الصهيوني والولايات المتحدة، حتى أن شعوب أميركا وأوروبا واليهود فهمت اضطهاد الشعب الفلسطيني وهذا يدل على فشل 75 عاما من الدعاية الغربية والصهيونية والسعي وراء تقديم أنفسهم بأنهم مظلومين.

وتابع: أكثر من 500 شاحنة تحمل المواد الغذائية وصحية تنتظر منذ شهر خلف معبر (رفح) لنقل المساعدات الإنسانية وانقطاع المياه والكهرباء والهاتف والهجمات الوحشية تزيد من تفاقم أوضاع أهل غزة في كل لحظة.

و قال قدومي:بنيامين نتنياهو وهو في غرفة الحرب يأمر بقصف مستشفيات ومدارس غزة رغم وجود النساء والأطفال الفلسطينيين، بحيث يكون 70% من شهداء غزة هم من النساء والأطفال.

وتابع ممثل حركة حماس في طهران قوله إن الحرب الحالية ليست بين فلسطين والكيان الصهيوني، بل بين الإسلام والاستكبار وأضاف: قال السيد حسن نصرالله إن انتصار حماس وغزة هو مصلحة لبنان الوطنية.. هذه الجملة مهمة جدا، فهو یعني أنه في حال هزيمة غزة ستتقدم إسرائيل نحو بيروت وعواصم الدول العربية الأخرى وينبغي لحكام الرياض ومصر أن يقلقوا بشأن هذه القضية.
رقم : 1095672
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد الحوثي: مئات الآلاف من اليمنيين مستعدون لمواجهة الصهاينة
السيد الحوثي: مئات الآلاف من اليمنيين مستعدون لمواجهة الصهاينة
هل حقّقت القمة العربية الإسلامية في الرياض التوقعات؟
هل حقّقت القمة العربية الإسلامية في الرياض التوقعات؟
14 تشرين الثاني 2023
دراسة مسار حرب غزة بناءً على الوثائق السرية التي تم اكتشافها من ‘‘تل أبيب‘‘
دراسة مسار حرب غزة بناءً على الوثائق السرية التي تم اكتشافها من ‘‘تل أبيب‘‘
14 تشرين الثاني 2023
تخوف الصهاينة من وجود وحدة ‘‘رضوان‘‘ التابعة لحزب الله على الحدود بين لبنان وفلسطين
تخوف الصهاينة من وجود وحدة ‘‘رضوان‘‘ التابعة لحزب الله على الحدود بين لبنان وفلسطين
14 تشرين الثاني 2023
الدکتور سعد الله زارعي: عدم حسم الحرب علامة على فشل الإستراتيجية الإسرائيلية
الدکتور سعد الله زارعي: عدم حسم الحرب علامة على فشل الإستراتيجية الإسرائيلية
14 تشرين الثاني 2023
‘‘إسرائيل‘‘ وعرقلة جهود إطلاق سراح الأسرى
‘‘إسرائيل‘‘ وعرقلة جهود إطلاق سراح الأسرى
14 تشرين الثاني 2023
العراق يبث اعترافات جاسوسة إسرائيلية حاولت إحداث اقتال بين الشيعة
العراق يبث اعترافات جاسوسة إسرائيلية حاولت إحداث اقتال بين الشيعة
13 تشرين الثاني 2023
قيادي في حماس: الاحتلال يراوغ بشأن التوصل إلى صفقة
قيادي في حماس: الاحتلال يراوغ بشأن التوصل إلى صفقة
13 تشرين الثاني 2023
أبو عبيدة: إسرائيل تطالب بالإفراج عن 100 أسير في غزة
أبو عبيدة: إسرائيل تطالب بالإفراج عن 100 أسير في غزة
13 تشرين الثاني 2023
النجباء العراقية تعلن قصف إيلات المحتلة
النجباء العراقية تعلن قصف إيلات المحتلة
13 تشرين الثاني 2023
حرب غزة نتاج لهيكل النظام الدولي
حرب غزة نتاج لهيكل النظام الدولي
13 تشرين الثاني 2023
تشابهار.. بوابة أفغانستان للتجارة العالمية
تشابهار.. بوابة أفغانستان للتجارة العالمية
13 تشرين الثاني 2023
المستشفيات أهداف الجنون الإجرامي الإسرائيلي
المستشفيات أهداف الجنون الإجرامي الإسرائيلي
13 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل حقّقت القمة العربية الإسلامية في الرياض التوقعات؟
دراسة مسار حرب غزة بناءً على الوثائق السرية التي تم اكتشافها من ‘‘تل أبيب‘‘
تخوف الصهاينة من وجود وحدة ‘‘رضوان‘‘ التابعة لحزب الله على الحدود بين لبنان وفلسطين
الدکتور سعد الله زارعي: عدم حسم الحرب علامة على فشل الإستراتيجية الإسرائيلية