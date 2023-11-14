السيد الحوثي: استهدافنا للعدو له تأثير في عمق الكيان

وقال السيد الحوثي في كلمة له خلال لقاء في أحد المساجد باليمن، "القمة العربية الأخيرة الطارئة لم تخرج بأي موقف لما يحدث في فلسطين"،وتسائل: "قمة يقولون عنها إنها تمثل كل المسلمين تخرج فقط ببيان بمطالبة كلامية، هل هذه قدرات 57 بلدًا عربيا؟".



وأشار إلى أن "هناك عملية للقوة الصاروخية والسلاح المسيّر اليمني نُفّذت بالأمس ضد العدو الصهيوني"، مضيفًا أن: "العدو لم يجرؤ على رفع أعلام "إسرائيل" في سفنه في البحر الأحمر، بل يتجه للتمويه، وهذا يدلل على مدى جدوى موقفنا وتأثيرنا في استهداف العدو".



كما أكد السيد الحوثي أنه :"لو توفر للشعب اليمني منفذًا بريًا لفلسطين، لتحرك أبناء شعبنا بمئات الآلاف من المجاهدين للمواجهة المباشرة مع العدو الصهيوني".