على خلفية إسقاط عضوية الحلبوسي.. الاطار التنسيقي يجتمع بشكل طارئ

ويأتي هذا الاجتماع الطارئ لقوى الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة (الحاكم) بعد صدور قرار المحكمة الإتحادية بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على خلفية دعوى قضائية سبق وأن رفعها ضده النائب “السابق” ليث الدليمي.
والحلبوسي يتزعم تحالف تقدم المتحالف مع السيادة بزعامة خميس الخنجر وهم جزء من ائتلاف إدارة الدولة.
وقررت بموجب الحكم الصادر فيها انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وانهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14112023 قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات.