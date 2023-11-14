على خلفية إسقاط عضوية الحلبوسي.. الاطار التنسيقي يجتمع بشكل طارئ

العراق (إسلام تايمز) - كشف أمين عام الإطار التنسيقي، عباس العامري، مساء الثلاثاء، أن الإطار سيعقد اجتماعاً طارئاً يوم غد الأربعاء، مشيراً في الوقت ذاته أن اجتماعاً آخراً سيعقد لائتلاف إدارة الدولة في القصر الحكومي.