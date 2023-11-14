أبرز تطورات طوفان الأقصى في يومها 39

وأفادت وكالة "معا" الاخبارية، ان تحرك الدبابات الاسرائيلية تنحصر في محيط مشفى الشفاء مع الاستمرار في محاولة الوصول إلى ساحة السرايا .



واظهرت صور وزعتها القسام لاستهداف آلية عسكرية ان الدبابات كانت على بعد عشرات الأمتار من تقاطع شارع عمر المختار مع شارع الجلاء فيما يعرف بمفرق السرايا.



كما قال شهود عيان ان دبابات الاحتلال تخطت شارع النصر غرب غزة وسارت بمحاذاة شارع له من جهة الشرق وسط انفجارات عنيفة.



وسيطرت الدبابات على شريط ضيق يمتد من الغرب وبعمق كيلو متر ونصف من شارع الرشيد جنوبا قرب ما يعرف بمفرق "نتساريم" البحر مروا بجزء من حي تل الهوا في محيط مشفى القدس وصولا إلى بيت لاهيا مع تخطي مخيم الشاطئ والالتفاف عليه من جهة حي النصر.



وتحكم قوات الاحتلال السيطرة على الخط الفاصل بين مدينة غزة والمنطقة الوسطى في شارع الكرامة دون ان تستطيع تخطي شارع عشرة الذي تدور قربه اشتباكات عنيفة من حين لآخر.



وطلب كيان الاحتلال من سكان غرب غزة مغادرة المدينة او الاتجاه إلى شرق ملعب اليرموك مع الاستمرار في محاصرة مئات الفلسطينيين في اجزاء من حي الرمال.



ولا زال القتال يدور في بلدة بيت حانون قرب حاجز إيرز رغم تدمير البلدة في الأيام الاولى من الحرب.



اضافة الى استمرار إطلاق الصواريخ نحو تل ابيب حتى الليل الماضي، دون ان تتمكن الاف الغارات من وقفها او الحد من قدرة وصولها للوسط.



واعلن جيش الاحتلال اليوم مقتل اثنين من جنوده واصابة ٤ اخرين في القتال شمال قطاع غزة ليرتفع عدد قتلاه خلال العملية البرية إلى 50 ونحو 350 جريحا وتدمير عشرات الآليات.



وفي سياقمتصل أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، أن مجاهديها نفذوا عملية بطولية أجهزوا خلالها على جنديين صهيونيين في محاور التوغل بقطاع غزة.



وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، قالت الكتائب في بلاغ عسكري: إن مجاهديها أجهزوا على جنديين صهيونيين من مسافة صفر وأصابوا 3 آخرين باشتباك مع القوات المتوغلة في بيت حانون.



وأمس الاثنين، أعلنت الكتائب استهداف 12 آلية وتدميرها، إلى جانب قنص جندي واستهداف قوة متحصنة بأحد المنازل في بيت حانون وغزة.



ومنذ بدء التوغل البري، أعلنت كتائب القسام عن تدمير أكثر من 172 آلية عسكرية للاحتلال، واستهداف قوات صهيونية عدة مرات في بيوت إلى جانب قنص العديد من الجنود في محاور التوغل بقطاع غزة.



وأعلنت قوات الاحتلال صباح اليوم مقتل ثلاثة من جنودها وإصابة آخرين في معارك غزة، ما يرفع النود والضباط المعترف رسميا بقتلهم من الاحتلال إلى أكثر من 52 في حين تؤكد المصادر أن العدد أكبر من ذلك بكثير.



وبدورها وجهت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، رشقات صاروخية تجاه تحشدات الاحتلال الصهيوني ومستوطناته قبالة قطاع غزة.



ونقل " المركز الفلسطيني للإعلام"، عن سرايا القدس قولها في بلاغ، إنها قصفت العين الثالثة برشقة صاروخية.



كما أعلنت سرايا القدس قصف تحشدات العدو في أحراش “كيسوفيم” بعدد من قذائف الهاون.



وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الاثنين، دك “تل أبيب” برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.



وأقرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بوقوع إصابة مباشرة في بئر يعقوب بالرملة وإصابة مباشرة في بيتح تكفا، جرّاء الصواريخ من غزة.



وقالت القناة 13 العبرية: إن 20 صاروخًا أطلقت في الدفعة الأخيرة من غزة باتجاه مدن الساحل وتل أبيب الكبرى.



وتسبت الصواريخ باندلاع حرائق هائلة في الأماكن المستهدفة.



وتواصل المقاومة التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في محاور غزة بملاحم بطولية واشتباكات من مسافة صفر، تمكنت خلالها كتائب القسام من تدمير أكثر من 170 آلية إسرائيلية ما بين دبابة وناقلة جند وجرافة، تدميرا كليا أو جزئيا.



وأقر الاحتلال الصهيوني بمقتل جنديين إضافيين في معارك غزة، ليزيد عدد القتلى المعلن عنهم رسميا عن 52 قتيلا، في حين تؤكد مصادر المقاومة أن أعداد القتلى أكثر من ذلك بكثير.