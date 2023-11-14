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الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023 ساعة 19:04

العدو الصهيوني تحت مرمى نيران المقاومة الفلسطينية واللبنانية والعراقية

العدو الصهيوني تحت مرمى نيران المقاومة الفلسطينية واللبنانية والعراقية
وفي محور شمال غزّة أيضاً، استهدف مقاتلو القسّام ناقلة جُند ودبابة إسرائيلية بقذائف من طراز "الياسين105"، ما أدّى إلى اشتعال النيران فيهما.

وقالت القسّام إنّها استهدفت دبابة وجرّافة إسرائيلية شمالي غربي مدينة غزة بقذيفتي من طراز "تاندوم" و"الياسين105".

وإلى الغرب من مدينة غزّة، استهدفت القسّام 3 آليات إسرائيلية بقذائف من طراز "الياسين105".

وفي جنوب غرب غزة، استهدف مقاتلو القسّام قوّةً إسرائيلية مُتحصّنة في مبنىً بقذيفة من طراز "TBG". وكذلك، دكّ مقاتلو القسّام القوات الإسرائيلية المتوغّلة شرق جحر الديك بمنظومة صواريخ من طراز "رجوم" من عيار 114 ملم.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلنت القسّام، أنّ مجاهديها أجهزوا على جنديين إسرائيليين "من مسافة صفر"، وأصابوا 3 آخرين في اشتباكٍ مع القوات المتوغلة في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزّة.

وتبنّت كتائب القسّام استهداف دبابتين إسرائيليتين في محور غربي مدينة غزّة بقذائف "الياسين 105"، مُشيرةً إلى أنّ إحداهما هي دبابة "الملك".

من جانبها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنّها قصفت الحشود والآليات العسكرية في موقع "كرم أبو سالم" جنوب قطاع غزّة بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

وكذلك، دكّت السرايا بقذائف الهاون جنود العدو الإسرائيلي وآلياته في محور جنوبي غربي غزة.

وأعلنت القسّام أنّها قصفت قاعدة "رعيم" العسكرية في محيط قطاع غزّة برشقةٍ صاروخية.

وفي السياق نفسه، أطلقت سرايا القدس رشقةً صاروخية من قطاع غزة باتجاه "تل أبيب"، وأيضاً أطلقت القسّام رشقةً أخرى رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. من ناحيتها، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة شخص بجراحٍ خطيرة نتيجة سقوط شظايا صاروخ في "تل أبيب".

من جهتها، أكّدت وسائل إعلامٍ إسرائيلية أنّ صلية صواريخٍ ثقيلة أُطلقت من قطاع غزّة على مدينة عسقلان المحتلة ومستوطنات منطقة "غلاف غزّة"، مُشيرةً إلى تقريرٍ عن إصابةٍ مباشرة في عسقلان المحتلة.

وتحدّث الإعلام الإسرائيلي أنّ صلية الصواريخ الأخيرة التي استهدفت عسقلان المحتلة تسببت بأضرارٍ كبيرة، إذ أصيب مبنى إصابةً مباشرة.

وتناقلت وسائل الإعلام في كيان الاحتلال أنباءً أفادت بدوي صفّارات الإنذار في مستوطنة "إيلات" المُقامة على أراضي قرية أم الرشراش الواقعة جنوبي فلسطين المحتلة، مؤكّدةً تقريراً عن سماع صوت انفجارٍ ضخم.

من جهتها أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله -  اليوم الثلاثاء، استهداف عدّة مواقع وتجمعات عسكرية للاحتلال، مؤكّدةً تحقيق إصابات مباشرة.‏ 

وجاء في بيانين منفصلين للمقاومة أنّه تم استهدف ‏بعد ظهر اليوم موقع بركة ريشا وأماكن التجمع العسكري المحيطة به، وموقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، ما أوقع إصابات مباشرة.

وذكرت المقاومة أن هذه العمليات تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة.

بالتزامن، أفاد مصدر في جنوبي لبنان، بأنّ المقاومة استهدفت مجدّداً موقع المرج وموقعاً آخر للاحتلال في القطاع الشرقي.

كذلك، قال مصدرمطلع إنّ قصف إسرائيلي يستهدف محيط بلدة الجبين قرب الحدود مع فلسطين المحتلة.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، استهدفت المقاومة الإسلامية نقطة تحشيد لجنود الاحتلال قرب موقع المرج بالأسلحة المناسبة، ما أوقع إصابات مباشرة.

وقالت وسائل اعلام اسرائيلية إنّه في أعقاب الأحداث في الشمال طلب من مستوطني المنارة ومسكاف عام ويفتاح والمالكية الدخول إلى الأماكن المحصنة.

وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان باستهداف مواقع الاحتلال الإسرائيلي، حيث نشرت فجر اليوم الثلاثاء، مشاهد من استهداف مقاوميها قوة مشاة تابعة لـ "جيش" الاحتلال  في مستوطنة "نطوعا" قرب ثكنة "برانيت" عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.  وأظهرت المشاهد وقوع إصابات مؤكّدة بين قتيل وجريح، واستقدام قوات الاحتلال سيارات مدنية لإخلاء الإصابات. 

وبدورها أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف قاعدة الاحتلال الأميركي في حقل كونيكو النفطي في سوريا، رداً على جرائم الاحتلال في غزة.

وأكّدت مصادر خاصة أنّ القاعدة الأميركية في حقل "كونيكو" للغاز استهدفت بـ7 صواريخ في ريف محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وقال المصدر إنّ "أعمدة الدخان ارتفعت داخل القاعدة الأميركية عقب الاستهداف، والذي أدّى إلى حدوث عدّة انفجارات قوية سمع دويّها في أنحاء المنطقة".

وأضاف أنّ القوات الأميركية "أطلقت طيرانها الحربي لتمشيط الأجواء بعد الاستهداف".
رقم : 1095685
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