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الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023 ساعة 19:18

أول تحرك عربي بوقف تصدير النفط دعما لغزة

أول تحرك عربي بوقف تصدير النفط دعما لغزة
واجتمع رئيس الحكومة العراقي محمد شياع السوداني، السبت الماضي، مع وزير النفط ومستشاريه في الطاقة والاقتصاد لبحث قرار خفض تصدير النفط بواقع مليون برميل يوميًا من الحصة المقررة للتصدير، حيث اتخذ العراق هذا القرار بسبب عدم توصل القمة العربية الإسلامية إلى قرارت فاعلة لوقف إطلاق النار في غزة.

وكانت شركة ( دي.إن.أو) النرويجية، قد قالت إن شركات النفط العالمية العاملة في منطقة كردستان العراق، لن تنتج نفطًا لتصديره عبر أحد خطوط الانابيب، حتى تحل مشكلة المدفوعات المتأخرة التي تُقدر بنحو مليار دولار، حيث ذكرت رابطة صناعة النفط في كردستان في وقت سابق، أن إغلاق تركيا لخط الأنابيب الرابط بينها وبين العراق في مارس، جعل العراق وحكومة كردستان ومنتجي النفط يخسرون كلهم إجمالي سبعة مليارات دولار من عائدات التصدير.

وأصدرت القمة العربية الإسلامية الطارئة، التي تم عقدها في العاصمة السعودية الرياض، السبت الماضي، 31 قرارًا، أكدت فيه دعم قادة الدول العربية والإسلامية لكل ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وإسناد جهود القاهرة لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكافٍ.

وفي سياق متصل أقر البرلمان الليبي بالإجماع إضافة أحكام جديدة لقانون "تجريم التعامل مع إسرائيل" الصادر عام 1957، داعيا مؤسسات الدولة لـ"تقديم كافة الدعم لفلسطين لمواجهة العدوان على غزة".

جاء ذلك خلال جلسة رسمية عقدها المجلس، بمدينة بنغازي (شرق)، وفق بيان المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق.

وقال بليحق إن المجلس "ناقش مشروع القانون الخاص بتجريم التعامل مع الكيان الصهيوني (إسرائيل)، وبعد مناقشة المواد الخاصة، بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 62 لسنة 1957، صوت مجلس النواب بالإجماع على إقرار القانون".

ولم يحدد البيان تفاصيل الفقرات الجديدة المضافة للقانون القديم، أو عدد النواب الذين صوتوا لصالح التعديلات الجديدة.

ويحظر القانون الليبي "رقم 62" على كل شخص طبيعي أو اعتباري، أن يعقد بالذات أو بالواسطة، اتفاقا من أي نوع، مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل، أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها، أو مع من ينوب عنهم.

ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية.

كما قرر المجلس "مخاطبة كافة مؤسسات الدولة، بتقديم كامل الدعم والمساعدات والتسهيلات لإخواننا في فلسطين، لمواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يعصف بمدينة غزة".

 
رقم : 1095686
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