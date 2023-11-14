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الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023 ساعة 19:48

الرئيس البرازيلي: موقف إسرائيل حيال أطفال غزة يشبه "الإرهاب"

الرئيس البرازيلي: موقف إسرائيل حيال أطفال غزة يشبه "الإرهاب"
وأوضح لولا دا سيلفا، خلال برنامجه الأسبوعي "لقاء مع الرئيس"، إن "موقف إسرائيل تجاه النساء والأطفال يشبه الإرهاب.. لا يمكننا أن نقول أي شيء آخر".

وأضاف: "إذا علمت أن هناك أطفالا في مكان ما، حتى لو كان هناك وحش، فلا يمكنني قتل الأطفال لأنني أريد قتل الوحش".

وشدد الرئيس البرازيلي لهجته تجاه إسرائيل يوم الاثنين، بقوله إن ردها كان "خطيرا". كما كرر تصريحاته لدى استقباله ليلا، 22 برازيليا و10 أفراد من عائلاتهم تم إجلاؤهم من غزة.

وقال: "لقد ارتكبت حماس عملا إرهابيا، وفعلت ما فعلته، كما ترتكب إسرائيل العديد من الأعمال الإرهابية، متجاهلة الأطفال والنساء العالقين في هذه الحرب".

وذكر أيضا إنه يخشى رؤية الصراع يتحول إلى "حرب لا نهاية لها.. يبدو أن إسرائيل تريد احتلال قطاع غزة وطرد الفلسطينيين منه، هذا ليس صائبا، وليس عادلا"، داعيا إلى إنشاء دولة فلسطينية.

كما دعت "هيومن رايتس ووتش" إلى التحقيق في القصف الإسرائيلي لمستشفيات غزة باعتبارها جرائم حرب"، مشيرة إلى أن "إسرائيل لم تقدم حتى الآن أي أدلة على استخدام "حماس" المستشفيات لأغراض عسكرية".
رقم : 1095692
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