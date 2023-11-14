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الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023 ساعة 20:45

رئيسي: على الحكومات اتخاذ إجراءات فعالة لوقف فوري للعدوان

رئيسي: على الحكومات اتخاذ إجراءات فعالة لوقف فوري للعدوان
وأضاف الرئيس رئيسي، عبر رسائله التي بعثها اليوم الثلاثاء: أكتب اليكم وسط استمرار الهجمات الوحشية من جانب الكيان الصهيوني على غزة؛ حيث أن 70 بالمائة من ضحايا هذا العدوان هم الأطفال والنساء، الذين عرجوا خلال قصف المشافي والمدارس والمساجد والمنازل والبنى التحتية الحيوية داخل القطاع.

واستطرد: هذه المجازر تحدث بذريعة التصدي لتحركات المقاومة لتحرير فلسطين، وهو حق يقرّه القانون الدولي للشعب الفلسطيني باعتباره شعبا يقبع تحت الاحتلال، ولديه كامل الحق في تقرير مصيره والمقاومة أمام العدوان والاحتلال باستخدام جميع الوسائل ومنها الأساليب المسلحة؛ لكن في الجانب الآخر ووفقا لذات القوانين، فلا يمتلك الكيان الصهيوني المحتل أي حق كما يزعمه في "الدفاع المشروع".

وأشار إلى الحصار الشامل المفروض من قبل الاحتلال الصهيوني على أهل القطاع، لاسيما قطع الماء والكهرباء والدواء والغذاء والمحروقات عنهم؛ مؤكدا أن: هذه الممارسات تأتي في إطار مخطط تطهير عرقي ممنهج يتعارض وجميع الضوابط والقوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان، ومن دون شك مثال واضح لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكد رئيسي على أن الجمهورية الاسلامية تطالب انطلاقا من الواجب الإنساني والقانوني للمنظمات الدولية والإقليمية وسائر الحكومات الحرة، باتخاذ إجراءات مؤثرة في سياق وقف فوري وشامل لعمليات استهداف المدنيين الآمنين بغزة.

وأكمل الرئيس الإيراني: في هذا السياق يتعين، فضلا عن إدانة جرائم الصهاينة المروعة في حق الشعب الفلسطيني المظلوم بأشد العبارات، التحرك للدفاع عن حقوق هذا الشعب، ومنها حق تقرير المصير ومقاومة العدوان والاحتلال، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطن أسلافهم، وتشكيل حكومة في كامل الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، ومطالبة المحافل الدولية المعنية بأن تفرض على الكيان المحتل التوقف فورا عن جميع الهجمات ضد قطاع غزة والكف عن كافة ممارساته اللاشرعية بما في ذلك التوسع الاستيطاني والاعتقالات وقتل المواطنين الفلسطينيين في مختلف الأراضي المحتلة، ووقف مخطط التهجير القسري وكسر الحصار عن القطاع فورا، مضافا إلى توفير الظروف اللازمة لدخول المساعدات الإنسانية بكميات واسعة، وتفعيل آليات الضغط على الكيان الصهيوني بما في ذلك مقاطعة الكيان سياسيا واقتصاديا، والتصدي لمحاولات إفلات "إسرائيل" من العقاب لقاء جرائمها في حق الشعب الفلسطيني من خلال محاكمة الآمرين والضالعين والمنفذين للمجازر الوحشية ضد أهالي غزة، والبدء في إجراءات عاجلة لإعادة إعمار القطاع.
رقم : 1095714
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