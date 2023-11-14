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الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023 ساعة 20:53

تركيا تلاحق نتنياهو في الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة

تركيا تلاحق نتنياهو في الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة
وكتب المحامي متين كولونك على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "اليوم رفعنا، كممثلين لضمير مواطني الجمهورية التركية، دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد هتلر القرن الحادي والعشرين، رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، الذي يجب أن يحاكم بتهمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها في قطاع غزة وكل الجرائم ضد الإنسانية".

ونشر الصفحة الأولى من الدعوى وأوضح أنه قدم الدعوى مع محامين آخرين من خلال وزارة العدل التركية، التي ستحيل الوثيقة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقال المحامي إن الدعوى تحوي 23 صفحة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة تعمل على إعلان إسرائيل دولة "مجرمة حرب"، وأشار يوم السبت الماضي، إلى أن تركيا لم تعد تعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محاوراً، لكن رئيس المخابرات التركية يحافظ على اتصالات مع إسرائيل.

 
رقم : 1095718
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