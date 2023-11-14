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الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023 ساعة 22:23

حملة إستقالات بحكومة العراق احتجاجا على قرار ضد الحلبوسي

حملة إستقالات بحكومة العراق احتجاجا على قرار ضد الحلبوسي
واعتبر الحزب في بيان رسمي، قرار المحكمة الاتحادية العليا "خرقا دستوريا صارخا، واستهدافا سياسيا واضحا".

وقال الحزب، إنّه التزم طوال "عام كامل بجميع الاتفاقات السياسية، والورقة التي تشكلت على أساسها الحكومة التي انبثقت من ائتلاف إدارة الدولة، على الرغم من كلّ ما حدث من استهدافات خلال هذا العام".

وأصدر حزب رئيس مجلس النواب المقال 4 قرارات، بعد اجتماع لقيادته بحسب البيان:
مقاطعة جلسات ائتلاف إدارة الدولة.

استقالة ممثلي الحزب في الحكومة الاتحادية كل من:
وزير التخطيط محمد تميم.
وزير الصناعة والمعادن خالد بتال.
وزير الثقافة والسياحة أحمد البدراني.
استقالة ممثلي الحزب من رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية.
المقاطعة السياسية لأعضاء مجلس النواب عن الحزب لجلسات مجلس النواب.
وقال الحزب في ختام بيانه إنّه "لن يتوانى في الدفاع عن حقوق أهله"، واعتبر ما يجري "معوقات آنية لن تفت عضد الأمة ولن يكون بوسعها اعتراض المسيرة".
رقم : 1095732
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