الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023 ساعة 22:26

القوات البحرية لإيران وباكستان بصدد مكافحة الإرهاب البحري

القوات البحرية لإيران وباكستان بصدد مكافحة الإرهاب البحري
جاء ذلك خلال لقاء الأدميرال جاويد إقبال قائد جامعة لاهور الحربية الباكستانية، مع الأدميرال شهرام إيراني قائد القوات البحرية الإيرانية في طهران.

وتم خلال هذا الاجتماع التأكيد على التعاون الشامل بين القوات البحرية الإيرانية والباكستانية من أجل منع نمو وانتشار انعدام الأمن البحري، وخاصة الإرهاب البحري، وتبادل المعلومات.

وكان قائد جامعة لاهور الحربية الباكستانية قد قام بتفقد القدرات العلمية والبحثية لجامعة القيادة والاركان لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال زيارته لهذه الجامعة.

*لا يمكن لأي قوة أن تلحق الضرر بالروابط المشتركة بين إيران وباكستان
وخلال هذه الزيارة، أعرب الأدميرال جاويد إقبال عن تقديره لاستضافة جامعة القيادة والاركان في الجيش الإيراني، وقال: إيران وباكستان دولتان صديقتان وشقيقتان ونحن حضارة واحدة موجودة في كلا البلدين. إن الثقافة العريقة والحكمة والعزة الوطنية الموجودة في إيران هي أيضًا مصدر إلهام للشعب الباكستاني، ونعتقد أن إيران وباكستان هما ذراعان لجسد واحد.

وأشار إلى صمود ومثابرة الشعب الإيراني، وأضاف: لقد رايت خلال هذه الأيام القليلة التي ازور فيها إيران، شعبا لم يتخل عن اهدافه العليا رغم أشد العقوبات.

وأشار رئيس الوفد الباكستاني إلى الإمكانات والطاقات الكثيرة المتوفرة في العلاقات بين إيران وباكستان في مجال القوات المسلحة، وأضاف: في المجال البحري، نحن فخورون باستضافة ضباط البحرية الإيرانية في باكستان.

وقال أيضاً: إن البلدين، إيران وباكستان، تربطهما علاقات مختلفة في المجالات السياسية والاجتماعية والجغرافية والتاريخية، ولا يمكن لأي قوة أن تضر بهذه الآصرة المشتركة.

*جامعة "دافوس" مستعدة لتبادل الأساتذة مع الجامعة الحربية الباكستانية
وفي هذا اللقاء، أكد العميد حسين ولي وند زماني، قائد جامعة القيادة والاركان في الجيش الإيراني، أهمية الاهتمام بالمقترحات الثقافية المشتركة والعميقة بين البلدين، وقال: تتمتع إيران وباكستان بعلاقات ثقافية مشتركة عميقة وكلما كان أساس العلاقة مبنياً على الركائز الثقافية، فإن هذه العلاقة ستكون قوية وغير قابلة للكسر.

وصرح العميد ولي وند: اليوم، يتواصل تبادل الطلاب الجامعيين وزيارة الوفود العسكريية للبلدين بشكل إيجابي، ونحن على استعداد للتعاون مع الجامعة الحربية للبحرية الباكستانية في مجال تبادل الأساتذة.
رقم : 1095733
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
على خلفية إسقاط عضوية الحلبوسي.. الاطار التنسيقي يجتمع بشكل طارئ
على خلفية إسقاط عضوية الحلبوسي.. الاطار التنسيقي يجتمع بشكل طارئ
السيد الحوثي: مئات الآلاف من اليمنيين مستعدون لمواجهة الصهاينة
السيد الحوثي: مئات الآلاف من اليمنيين مستعدون لمواجهة الصهاينة
14 تشرين الثاني 2023
هل حقّقت القمة العربية الإسلامية في الرياض التوقعات؟
هل حقّقت القمة العربية الإسلامية في الرياض التوقعات؟
14 تشرين الثاني 2023
دراسة مسار حرب غزة بناءً على الوثائق السرية التي تم اكتشافها من ‘‘تل أبيب‘‘
دراسة مسار حرب غزة بناءً على الوثائق السرية التي تم اكتشافها من ‘‘تل أبيب‘‘
14 تشرين الثاني 2023
تخوف الصهاينة من وجود وحدة ‘‘رضوان‘‘ التابعة لحزب الله على الحدود بين لبنان وفلسطين
تخوف الصهاينة من وجود وحدة ‘‘رضوان‘‘ التابعة لحزب الله على الحدود بين لبنان وفلسطين
14 تشرين الثاني 2023
الدکتور سعد الله زارعي: عدم حسم الحرب علامة على فشل الإستراتيجية الإسرائيلية
الدکتور سعد الله زارعي: عدم حسم الحرب علامة على فشل الإستراتيجية الإسرائيلية
14 تشرين الثاني 2023
‘‘إسرائيل‘‘ وعرقلة جهود إطلاق سراح الأسرى
‘‘إسرائيل‘‘ وعرقلة جهود إطلاق سراح الأسرى
14 تشرين الثاني 2023
العراق يبث اعترافات جاسوسة إسرائيلية حاولت إحداث اقتال بين الشيعة
العراق يبث اعترافات جاسوسة إسرائيلية حاولت إحداث اقتال بين الشيعة
13 تشرين الثاني 2023
قيادي في حماس: الاحتلال يراوغ بشأن التوصل إلى صفقة
قيادي في حماس: الاحتلال يراوغ بشأن التوصل إلى صفقة
13 تشرين الثاني 2023
أبو عبيدة: إسرائيل تطالب بالإفراج عن 100 أسير في غزة
أبو عبيدة: إسرائيل تطالب بالإفراج عن 100 أسير في غزة
13 تشرين الثاني 2023
النجباء العراقية تعلن قصف إيلات المحتلة
النجباء العراقية تعلن قصف إيلات المحتلة
13 تشرين الثاني 2023
حرب غزة نتاج لهيكل النظام الدولي
حرب غزة نتاج لهيكل النظام الدولي
13 تشرين الثاني 2023
تشابهار.. بوابة أفغانستان للتجارة العالمية
تشابهار.. بوابة أفغانستان للتجارة العالمية
13 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل حقّقت القمة العربية الإسلامية في الرياض التوقعات؟
دراسة مسار حرب غزة بناءً على الوثائق السرية التي تم اكتشافها من ‘‘تل أبيب‘‘
تخوف الصهاينة من وجود وحدة ‘‘رضوان‘‘ التابعة لحزب الله على الحدود بين لبنان وفلسطين
الدکتور سعد الله زارعي: عدم حسم الحرب علامة على فشل الإستراتيجية الإسرائيلية