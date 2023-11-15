مدير المستشفيات في غزة: قوات الاحتلال تقتحم مستشفى الشفاء

وذكر محمد زقوت في تصريحات صحفية نقلها مراسل موقع "إسلام تايمز
"، إن "قوات الاحتلال أطلقت النار على من خرج من الممر الذي زعم أنه آمن للخروج من مجمع الشفاء".
وأشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مبنيي الجراحات والطوارئ بمجمع الشفاء، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن "جيش الاحتلال كان يعتقد أن دخول جنوده مجمع الشفاء سيكون نصرا له لكنه لم يجد أي دليل على وجود المقاومة".
وتابع مدير مستشفيات قطاع غزة "أبلغنا مندوبة الصليب الأحمر بأن جيش الاحتلال اقتحم مجمع الشفاء الطبي"، مبيناً "نتواصل منذ 5 أيام مع الجانب المصري وطلبنا منهم تنسيقا لدخول الأطفال الخدج إلى #مصر ولم نحصل منهم على أي رد".