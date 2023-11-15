مدير المستشفيات في غزة: قوات الاحتلال تقتحم مستشفى الشفاء

فلسطين (إسلام تايمز) - أعلن مدير مستشفيات قطاع غزة محمد زقوت، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال دخل قسم الطوارئ بمجمع الشفاء وقام بتفتيش في قبو المستشفى، مضيفاً أنه "لم تطلق رصاصة واحدة من داخل المستشفى خلال عملية اقتحام قوات الاحتلال للمجمع".