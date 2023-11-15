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الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023 ساعة 08:14

القوات المسلحة اليمنية: لن نتردد في استهداف أي سفينة ‘‘إسرائيلية‘‘ في البحر الأحمر

القوات المسلحة اليمنية: لن نتردد في استهداف أي سفينة ‘‘إسرائيلية‘‘ في البحر الأحمر
وأوضحت القوات المسلحة في بيان تلاه المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أنه تم إطلاق دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منها أهداف حساسة في منطقة أم الرشراش "إيلات".

وأشار البيان إلى أن إطلاق الصواريخ الباليستية أتى بعد 24 ساعة فقط من عملية عسكرية أخرى نفذتها القوات المسلحة بالطائرات المسيرة على الأهداف الصهيونية ذاتها.

كما أكد البيان البدء في اتخاذ كافة الإجراءات العملية لتنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن التعامل المناسب مع أيّ سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر.

ونوه البيان بأن العمليات ضد العدو الإسرائيلي لن تتوقف حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا في غزة الباسلة.
مصدر : وكالات
رقم : 1095803
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