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الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023 ساعة 08:20

الداخلية الايرانية: من يريد ان يعرف حقيقة الغرب فلينظر الى ظروف غزة

الداخلية الايرانية: من يريد ان يعرف حقيقة الغرب فلينظر الى ظروف غزة
وقال وحيدي ،في حديثه أمس الثلاثاء خلال حفل افتتاح معرض رواية التقدم في حديقة - متحف الدفاع المقدس في قم: من يريد أن يعرف الغرب فلينظر إلى غزة، فالوضع فيها الآن هو مظهر من مظاهر باطن الغرب.

وتابع: نفس القبضات الحديدية ذات القفازات المخملية تسعى اليوم إلى خلق روايات على شكل حرب معرفية وتريد توجيه عقول شعبنا في الاتجاه الذي تريده.

وتابع: قال البعض إنه إذا جاءت هذه الحكومة إلى العمل، فإن إيران ستعاني من عزلة عالمية، في حين أن إيران القوية ليست معزولة طالما أنها ملتزمة بقيمها.

وقال وحيدي: لم يمر أكثر من عامين من عمر الحكومة، الآن إيران معزولة أم اميركا؟، في حالة غزة إيران معزولة ام اميركا؟، الرأي العام العالمي مع إيران أم مع اميركا؟ ان العزلة الشديدة التي تعاني منها "إسرائيل" اليوم في العالم، موجهة إلى أميركا ايضا، اذ هنالك مظاهرات ضد الصهاينة في أميركا نفسها.

وأضاف: الآن عندما يذهب رئيس الجمهورية الى القمة الاسلامية يتألق انصافا ورغم كل هذه العقوبات والضغوط، يمكنكم أن تروا أنه حقق مثل هذا التألق بحيث يقول رؤساء بعض الدول في الاجتماعات العامة وخاصة اننا لا يمكننا أن تتخذ موقفا كموقفكم.

وتابع: ان عضوية إيران في المحافل الدولية المرموقة، والتي تتحقق الواحدة تلو الأخرى، تظهر قوة الجمهورية الإسلامية.

وفي جانب اخر من حديثه اشار الى موضوع انتخابات مجلس الشورى الاسلامي ومجلس خبراء القيادة يوم 1 اذار 2024 وقال: نحن أمام قضية الانتخابات هذا العام (العام الايراني بدا في 21 اذار)، والعدو يحاول جاهدا تثبيط عزيمة الشعب من المشاركة في الميدان الانتخابي الذي يعد ميدان النضال الحقيقي، وشعبنا سيهزم العدو مرة أخرى بحضوره الحماسي في هذه الانتخابات.

وأضاف: ان العدو تلقى الهزيمة من الشعب الايراني في مختلف المعارك الخشنة والناعمة، فضلاً عن الحرب المركبة والمعرفية، وهو اليوم يركز على مسألة الانتخابات التي تعتبر انتصاراً لشعبنا في هذا المجال أيضاً.

وأشار وحيدي إلى دور علماء الدين والشخصيات في زيادة حماس المجتمع للمشاركة في الانتخابات، وقال: شعبنا سيدخل هذه الانتخابات أكثر حماسا من أي وقت مضى وسيهزم العدو.
مصدر : وكالات
رقم : 1095806
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