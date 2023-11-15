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الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023 ساعة 14:31

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية والقدس
تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي سياسة الاقتحامات الليلية والمداهمات واعتقال المواطنين وهم في منازلهم بمختلف مناطق الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة .

وفي أحدث التطورات اقتحمت قوات الاحتلال حي أم الشرايط بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية حيث اعتقلت القيادي في حركة حماس 'حسين أبو كويك' .

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال شبابا من مخيم الدهيشة، وآخرين من مخيم عايدة، وفي قرية شقبا غرب رام الله أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على هدم منزل عائلة فلسطينية بزعم البناء من دون ترخيص.

قوات الاحتلال اقتحمت كذلك مدينة جنين واعتقلت خمسة شبان بعد أن حاصرت منازلهم، حيث أفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وحاصرت منزلا في حي الجابريات بمدينة جنين، وطالبت جميع من فيه بالخروج منه. كما حاصرت منزلاً آخر بحي المراح. وأضاف شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت كذلك شارعي الناصرة ونابلس ومحيط حي الالمانية في مدينة جنين، ونشرت قناصتها فوق أسطح عدد من البنايات العالية في محيط مناطق الاقتحام

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين من ضاحية شويكة شمال طولكرم، بعد أن داهمت منزل والدهما في الضاحية.

واقتحمت قوات الاحتلال في اليومين الماضيين، مخيم ومدينة طولكرم وقلقيليا واستهدفت عددا من الفلسطينيين بطائرات مسيّرة وبالرصاص الحي، واعتقلت أعدادا كبيرة منهم

وفي القدس المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط شمال شرق مدينة القدس حيث شنت عملية دهم واسعة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر حصيلة لها، أن عدد ضحايا الضفة الغربية والقدس المحتلتين ارتفع لقرابة 200 شهيد ونحو 2700 جريح .
مصدر : وكالات
رقم : 1095880
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