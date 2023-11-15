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الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023 ساعة 15:44

الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 670 جنديا أوكرانيا وإسقاط 30 مسيرة ومقاتلة "ميغ 29" أوكرانية

الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 670 جنديا أوكرانيا وإسقاط 30 مسيرة ومقاتلة "ميغ 29" أوكرانية
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا تم صد هجومين أوكرانيين وبلغت خسائر العدو 30 عسكريا، كما تم تدمير مدافع غربية.

على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك، صدت قواتنا 3 هجمات أوكرانية وبلغت خسائر العدو 180 عسكريا.

على محور دونيتسك بلغت خسائر العدو 220 عسكريا وأسلحة غربية الصنع.

على محور جنوب دونيتسك بلغت خسائر العدو 140 عسكريا.

على محور زابوروجيه تم القضاء على 40 عسكريا وتدمير أسلحة ومدافع غربية.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 60 عسكريا وتم تدمير مدافع ومحطة رادار "كوبرا" غربية.

تدمير محطة رادار لنظام صواريخ S-300 في منطقة قرية سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك.

إسقاط مقاتلة "ميغ 29" أوكرانية بالقرب من مدينة بافلوغراد بمقاطعة دنيبروبتروفسك وسط أوكرانيا واعتراض سبعة صواريخ  HIMARS أمريكية.

إسقاط 30 مسيرة في خاركوف ودونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه.
رقم : 1095893
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