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الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023 ساعة 15:56

ترودو: قتل “إسرائيل” الأطفال والنساء في غزة يجب أن يتوقف

ترودو: قتل “إسرائيل” الأطفال والنساء في غزة يجب أن يتوقف
وأعرب ترودو عن قلقه المتزايد بشأن تزايد عدد الشهداء في غزة، حيث يقول مسؤولو الصحة في القطاع إن أكثر من 11 ألف شخص قتلوا منذ بدء العدوان.

وتمسكت كندا بموقفها بأن الاحتلال الإسرائيلي يحق له “الدفاع عن النفس” في حربه على قطاع غزة.

وقال ترودو “أحث حكومة إسرائيل على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. العالم يشاهد على شاشات التلفزيون وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، نستمع إلى شهادات الأطباء وأفراد الأسر والناجين والأطفال الذين فقدوا والديهم”.

وأضاف في مؤتمر صحافي في إقليم كولومبيا البريطانية غربي البلاد “العالم يشهد هذا القتل للنساء والأطفال والرضع. هذا يجب أن يتوقف”.

ويعكس موقف ترودو حجم الضغط السياسي على الاحتلال الإسرائيلي نتيجة جرائمه بحق المدنيين في غزة، وتبدل المزاج العام ضمن بعض المؤيدين له.

وسرعان ما انتقد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، الأربعاء، ترودو لدعوته لوقف قتل النساء والأطفال في قطاع غزة.

وكتب نتنياهو مباشرة إلى ترودو في منشور على منصة إكس، تويتر سابقا، في وقت مبكر اليوم الأربعاء “ليست إسرائيل هي التي تستهدف المدنيين”. وتابع نتنياهو: “يجب على قوى الحضارة دعم إسرائيل في هزيمة حماس”.
رقم : 1095894
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