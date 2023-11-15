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الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023 ساعة 16:47

كوهين: إسرائيل لن تفتح معبريها مع غزة بعد الحرب

كوهين: إسرائيل لن تفتح معبريها مع غزة بعد الحرب
وأضاف كوهين في مؤتمر صحفي: "التفاهم في إسرائيل هو أنه لن يكون هناك مزيد من الاتصال بين إسرائيل وغزة"، مضيفا: "يمكن لمكتب التنسيق والارتباط بالمنطقة أن يصبح متحفا".

وشدد على أنه "لن يكون هناك إيصال للبضائع ولن يكون هناك اتصال بين الأشخاص، بما في ذلك العمال"، مشيرا إلى أنه "يفضل خطة قيد المناقشة الجادة الآن، والتي بموجبها تدخل البضائع إلى غزة وتخرج منها عبر طريق بحري تم إنشاؤه حديثا بين القطاع وقبرص".

وأغلقت إسرائيل معبري كرم أبو سالم وإيرز بعد عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر الماضي.

ويعتبر معبر كرم أبو سالم، الممر التجاري الرئيسي للبضائع التي تدخل إلى غزة وتخرج منها، أما المعبر عند إيريز فهو ممر المشاة.

وتسيطر مصر على المعبر البري الثالث في رفح، لكنه غير مصمم للاستخدام التجاري المكثف.
رقم : 1095897
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