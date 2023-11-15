المقاومة الاسلامية تستهدف ثكنة 'راميم' شمالي فلسطين

وجاء في بيان بيان صادر عن المقاومة الإسلامية: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:00 من بعد ظهر يوم الأربعاء ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة.
ملخص عمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 14-11-2023:
- القطاع الشرقيّ: إستهداف نقطة تحشيد لجنود العدو قرب موقع المرج بالاسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.إستهداف موقع المرج بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.
إستهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.
- القطاع الغربيّ: إستهداف موقع بركة ريشا وأماكن التجمع العسكري المحيطة به بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة.