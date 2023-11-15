مسؤول طبي: مستشفى الشفاء أصبحت قاعدة عسكرية مغلقة

وفي تصريح متلفز مساء اليوم الاربعاء اضاف البرش ان الاحتلال دمر جميع المباني المحيطة بمستشفى الشفاء مضيفا: لا نستطيع الخروج من بنايات المستشفى وهناك قناصة على البنايات المقابلة.



واضاف: أجرينا عمليات بتر داخل المستشفى بدون تخدير والاحتلال يطلق الرصاص الحي بشكل عشوائي في محيط المستشفى.



هذا وقال طبيب بمستشفى الشفاء في تصريح متلفز: نطالب بفتح ممرات آمنة للمرضى والأطفال الخدج والطاقم الطبي من مستشفى الشفاء مضيفا ان الاحتلال يحاول تجميل صورته بادعائه تقديم مساعدات لنا.



وتابع ان الاحتلال رفض السماح لنا بدفن الجثامين المتحللة في ساحة مستشفى الشفاء.