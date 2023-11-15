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الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023 ساعة 19:30

الأونروا: إنّه لأمر مروع أن يستمر استخدام الوقود كسلاح حرب

الأونروا: إنّه لأمر مروع أن يستمر استخدام الوقود كسلاح حرب
واضاف انه بحلول نهاية اليوم لن يحصل حوالي 70% من سكان غزة على المياه النظيفة.

وتابع انه لقد توقفت الخدمات الرئيسة بما في ذلك محطات تحلية المياه.

هذا وقال المستشار الإعلامي للأونروا انه يجب إدخال الوقود فورا ودخول 150 شاحنة مساعدات يوميا لنتمكن من تلبية الاحتياجات الإنسانية.

واضاف انه لا وقود للمياه أو المستشفيات وحاجتنا من الوقود أكبر مما تم إدخاله بكثير.

وفي سياق متصل قال مدير شؤون الأونروا في غزة: وصلنا 23,027 لترًا من الوقود من مصر (ما يعادل نصف شاحنة) وتم تقيد استخدامها من قبل السلطات الإسرائيلية لنقل المساعدات فقط من رفح.

واضاف ان الكمية تمثل 9% فقط مما نحتاجه يوميًا لمواصلة الأنشطة المنقذة للحياة.
رقم : 1095916
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