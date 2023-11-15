فرنسا.. مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوري وشقيقه

واصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر، بتهمة استخدام أسلحة كيميائية عام 2013، في سوريا" على حد زعمه.



وقال مصدر قضائي لوكالة "أ ف ب" إرسال أربع مذكرات توقيف بتهمة استخدام أسلحة كيميائية في 21 أغسطس 2013 الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق.



وتستهدف مذكرات التوقيف إلى جانب الرئيس الأسد، شقيقه ماهر الأسد، وعميدين في الجيش السوري.



وفي 21 أغسطس 2013، وقع هجوم بغاز السارين في الغوطة الشرقية ومعضمية الشام (الغوطة الغربية)، واتهمت المعارضة الحكومة السورية بتنفيذه فيما تقول الخارجية السورية ان المجموعات الإرهابية استخدمت أسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية في أغسطس 2013 وغيرها من الحوادث الأخرى.



وتؤكد الحكومة السورية ان الحادث حملة تضليل وكذب من جانب باريس وواشنطن وتدبير هذه الجريمة البشعة ياتي في إطار شراكتهما الكاملة في الاعتداءات الإرهابية المباشرة وغير المباشرة على سوريا.



وتتهم دمشق فرنسا والولايات المتحدة بدعم المجموعات الإرهابية وتورطها بتزويد تلك المجموعات بمواد وأسلحة كيميائية استخدمتها في كل الحوادث التي وقعت في سوريا.