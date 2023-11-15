اقتحام مجمع الشفاء الطبي جريمة وحشية وجبانة

جريمة بشعة ترتكب على مرأى ومسمع من العالم وبضوء اخضر من واشنطن التي تبنت رواية الاحتلال الزائفة وسط صمت الأمم المتحدة وخُذلان العديد من الدول والأنظمة.



جيش الاحتلال اعلن تنفيذه عملية عسكرية في جزء معين بمستشفى الشفاء بدأت ليل الثلاثاء الاربعاء بعدما كان قد ابلغ إدارة المجمع الطبي بشكل رسمي أنه سيقتحمه وهذا ما اكدته وزارة الصحة في غزة.



وفيما زعم الجيش ان العملية سبقتها جهودا لإخلاء المستشفى من المرضى والنازحين شملت أيضًا فتح ممر تنقل خاص من داخله اكدت ادارة مستشفيات غزة ان الاحتلال أطلق النار على من خرج من الممر الذي زعم أنه آمن للخروج من مجمع الشفاء، كما اشارت الى ان الاقتحامات جرت في مبنيي الجراحات والطوارئ وفي قبو المستشفى متسببة بحالة ذعر بين المرضى والنازحين والفريق الطبي.



وقال عدنان البرش رئيس قسم العظام بمستشفى الشفاء في غزة ان المستشفى أصبح بمثابة قاعدة عسكرية مغلقة ولا يستطيع أحد الدخول أو الخروج.



وفي تصريح متلفز مساء اليوم الاربعاء اضاف البرش ان الاحتلال دمر جميع المباني المحيطة بمستشفى الشفاء مضيفا: لا نستطيع الخروج من بنايات المستشفى وهناك قناصة على البنايات المقابلة.



واضاف: أجرينا عمليات بتر داخل المستشفى بدون تخدير والاحتلال يطلق الرصاص الحي بشكل عشوائي في محيط المستشفى.



هذا وقال طبيب بمستشفى الشفاء في تصريح متلفز: نطالب بفتح ممرات آمنة للمرضى والأطفال الخدج والطاقم الطبي من مستشفى الشفاء مضيفا ان الاحتلال يحاول تجميل صورته بادعائه تقديم مساعدات لنا.



وتابع ان الاحتلال رفض السماح لنا بدفن الجثامين المتحللة في ساحة مستشفى الشفاء.



المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة اشرف القدرة اكد عدم وجود اي شئ يخفى في المستشفى... حركة حماس قالت إن رئيس وزارء الاحتلال بنيامين نتنياهو يريد تصوير توغل دباباته وجيشه المهزوم خلال اقتحام مستشفى الشفاء كأنه إنجاز محملة نتنياهو والادارة الاميركية مسؤولية هذه الجريمة.



وتعليقا على اقتحام المستشفى قال البيت الأبيض انه يجب حماية المستشفيات والمرضى كما يجب الا يحصل تبادلا لاطلاق النار بداخله وذلك بعدما كان قد سرد رواية الاحتلال بأن المقاومة في غزة المستشفيات خاصة الشفاء على كمركز قيادة ومراقبة وهناك انفاقا تحتها.



واحتجاجا على اقتحام مستشفى الشفاء تجمع عشرات المتظاهرين أمام البيت الأبيض في واشنطن وسط هتافات نددت ببايدن وادارته مطالبة بانهاء الاحتلال ووقف العدوان على غزة.



من جهتها قالت حركة الجهاد الاسلامي ان الاحتلال يستقوي على المدنيين والمرضى بمستشفى الشفاء لعجزه عن تحقيق أي أهداف عسكرية في غزة.



وبدوره اكد المكتب السياسي لحركة أنصارالله في اليمن ان اقتحام مجمع الشفاء الطبي جريمة وحشية وجبانة وهي دليل على حجم الفشل العسكري والأمني الذي مُني به جيش العدو أمام المقاومة.



واضاف المكتب السياسي لأنصارالله: نجدد دعوتنا لشعوب المنطقة والعالم أن تنتصر للشعب الفلسطيني وأن تتواصل وسائل التضامن بجميع أشكالها حتى وقف العدوان



وتابع: نؤكد استمرارنا في دعم الشعب الفلسطيني، ونبارك لقواتنا المسلحة إعلانها توسيع عملياتها ضد الأهداف الإسرائيلية في باب المندب والبحر الأحمر.



