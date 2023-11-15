حصيلة عمليات كتائب القسام اليوم ضد العدو الصهيوني

وفي ما يلي قائمة العمليات التي نفذتها كتائب القسام ضد القوات الاسرائيلية المتوغلة في القطاع منذ الصباح لحد الان:



- كتائب القسام استهدفت جرافة صهيونية شرق مدينة دير البلح بقذيفة "الياسين 105"



- كتائب القسام اطلقت رشقات صاروخية تجاه الأراضي المحتلة



- كتائب القسام استهدفت تجمع لقوات العدو في محور جنوب مدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم



- كتائب القسام قصفت "عسقلان" برشقة صاروخية



- كتائب القسام استهدفت ناقلة جند صهيونية شمال غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين 105"



- كتائب القسام استهدفت دبابة وجرافة صهيونيتين شمال غرب مدينة غزة بقذيفتي "تاندوم"



- كتائب القسام قصفت تجمع الآليات المتوغلة شرق مدينة دير البلح بقذائف الهاون



- كتائب القسام قصفت مغتصبة "سديروت" برشقة صاروخية



- كتائب القسام جددت قصف مغتصبة "سديروت" برشقة صاروخية



- كتائب القسام استهدفت دبابةً صهيونيةً شمال غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين105"



- كتائب القسام استهدفت دبابةً صهيونيةً غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين105"



- كتائب القسام استهدفت دبابةً صهيونيةً جنوب غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين 105"



- كتائب القسام استهدفت جرافة عسكرية غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين 105"



- تمكن مجاهدو كتائب القسام وسرايا القدس وألوية الناصر من استهداف دبابتين صهيونيتين بقذيفتي "تاندوم" و "الياسين 105" جنوب غرب مدينة غزة