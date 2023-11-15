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الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023 ساعة 21:46

أول رد من البيت الأبيض على عملية الاحتلال بمجمع الشفاء الطبي

أول رد من البيت الأبيض على عملية الاحتلال بمجمع الشفاء الطبي
واضاف البيت الأبيض: لم نمنح "إسرائيل" ضوءا أخضر لعمليات حول مستشفى الشفاء والخطة والتنفيذ إسرائيليان.

وأمس، زعم المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الابيض جون كيربي، أن "حركتي حماس والجهاد الاسلامي لديهما مركز قيادة ومراقبة انطلاقا من مستشفى الشفاء في قطاع غزة".

بعد ذلك، نفت حركة "الجهاد الإسلامي"، ما أورده البيت الأبيض والبنتاغون من "اتهامات باستخدام المستشفيات كمراكز عملياتية أو غيرها من قبل المقاومة الفلسطينية في غزة".

وحذرت الحركة، من أن "تبني الإدارة الأميركية للأكاذيب الصهيونية يؤشر إلى منح العدو ضوءاً أخضر لارتكاب جرائم بحق المستشفيات والمرضى في غزة"، لافتةً الى أنه "ثبت في مناسبات عدة كذب الإدارة الأميركية، وخصوصاً تبني بايدن لصور الأطفال المقطوعة رؤوسهم، ومجزرة مستشفى المعمداني، ما يذكرنا بأكاذيب أسلحة الدمار الشامل في العراق".

يذكر أن الإذاعة الإسرائيلية قد أوضحت، أن قوات الاحتلال لم تعثر على رهائن داخل مجمع الشفاء الطبي حتى الآن، مضيفاً أن عمليات البحث الإسرائيلية مستمرة داخل المجمع في قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه متواصل في عمليات البحث داخل مستشفى الشفاء بشكل دقيق، إذ يعتبر هذا المجمع من أكبر المستشفيات في القطاع.

وصرح عمر زقوت مشرف الطوارئ في مستشفى الشفاء، أن الاحتلال الاسرائيلي احتجز العديد من النازحين وهم معصوبو الأعين ومجردون من ملابسهم واقتادهم إلى جهة غير معلومة.
رقم : 1095941
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