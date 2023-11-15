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الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023 ساعة 23:02

"كتائب القسام" تستهدف حفّارا عسكريا ترافقه قوة من الجنود الإسرائيليين بعبوات مضادة للدروع

"كتائب القسام" تستهدف حفّارا عسكريا ترافقه قوة من الجنود الإسرائيليين بعبوات مضادة للدروع
وجاء في البيان: "كتائب القسام تستهدف حفّارا عسكريا ترافقه قوة من جنود الاحتلال بعبوات مضادة للدروع وعبوة أخرى مضادة للأفراد شرق جحر الديك ومجاهدونا يؤكدون وقوع أفراد القوة بين قتيل وجريح".

وأضاف: "منذ صباح اليوم تمكن مجاهدونا من استهداف قوة لجنود الاحتلال بعبوة مضادة للأفراد وإيقاعهم بين قتيل وجريح وتدمير 11 آلية صهيونية كليا أو جزئيا في كافة محاور التوغل في قطاع غزة".

وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب القسام"، قصف مدينة عسقلان ومستوطنة سديروت برشقة صاروخية، "ردا على المجاز الإسرائيلية بحق المدنيين".

وأعلنت القسام استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية في محور جنوب مدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" القصيرة المدى عيار 114ملم، كم تم استهداف ناقلة جند إسرائيلية شمال غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين 105، ودبابة وجرافة إسرائيليتين شمال غرب مدينة غزة بقذيفتي "تاندوم".
 
رقم : 1095949
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