وقال المصدر المطلع على اجتماع الإطار الذي جرى عقده مساء اليوم في القصر الحكومي بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن “الاطار التنسيقي يعلن التزامه الكامل بقرارات المحكمة الاتحادية واحترامها وتطبيقها”، في إشارة إلى القرار الصادر بإلغاء عضوية محمد الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب.
وأضاف في حديثه لمراسل موقع "إسلام تايمز
"، أن “قوى الإطار التنسيقي أكدت أيضاً التزامها بإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحددة في 18 من كانون الأول المقبل”.
وعقد الإطار التنسيقي مساء اليوم الأربعاء اجتماعاً طارئاً في القصر الحكومي وذلك على خلفية قرار المحكمة الاتحادية أمس بإسقاط عضوية الحلبوسي.
ويعقد الآن اجتماع ائتلاف إدارة الدولة في القصر الحكومي وسط غياب تحالف السيادة الذي أعلن عن مقاطعة جلسات الائتلاف بسبب القرار ضد الحلبوسي.