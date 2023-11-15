العراق (إسلام تايمز) - أعلن مصدر مقرب من الإطار التنسيقي في العراق، مساء الأربعاء، أن قوى الإطار أعلنت التزامها بإجراء الانتخابات المحلية (مجالس المحافظات) في موعدها المحدد الشهر المقبل.