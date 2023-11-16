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الخميس 16 تشرين الثاني 2023 ساعة 09:29

طهران : الصهاينة اقترفوا جريمة حرب سافرة

طهران : الصهاينة اقترفوا جريمة حرب سافرة
وكتب المتحدث باسم الخارجية في تدوينة عبر الفضاء الالكتروني اليوم، انه "نتيجة لهزيمة 7 أكتوبر، تلقى الجيش الصهيوني ضربة قوية لدرجة أنه يحاول تحقيق إنجاز لنفسه من خلال اختلاق روايات كاذبة".

وأضاف كنعاني : الادعاءات والسيناريوهات الكاذبة حول "نشاطات مراكز المقاومة في المستشفيات والمراكز الطبية"، ما هي إلا غطاء وذريعة لاستمرار جرائم الكيان الصهيوني في غزة وقتل الأطفال والنسوة النازحات؛ وعليه فقد شكّل الهجوم الهمجي الذي شنه الجنود الصهاينة هذا الصباح على مستشفى الشفاء مثالا واضحا لجريمة حرب يجب أن يحاكم بسببها دوليا.

واقتحمت قوات الجيش "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، ساحات مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة؛ تحت غطاء ناري كثيف وقصف عنيف في محيط المجمع.

وأفادت مصادر اعلامية، بأن الدبابات "الإسرائيلية" تتواجد بداخل ساحة مجمع الشفاء الطبي، كما أكد مدير عام الصحة بغزة "د. منير البرش"، أن الجيش "الإسرائيلي" يقوم بإطلاق النار بداخل ساحات المستشفى.

في سياق متصل، افاد شهود عيان من داخل المستشفى، بان القوات الإسرائيلية تقدمت نحو ساحات المستشفى تحت غطاء ناري كثيف، ووسط حالة من الرعب والهلع في صفوف المواطنين النازحين والطواقم الطبية والمرضى بداخل المستشفى.
مصدر : وكالات
رقم : 1096033
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