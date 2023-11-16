كمالوندي: ايران من الدول الرائدة في الكثير من مجالات الطاقة النووية

وفي حديث مع الصحفيين على هامش معرض "رواية التقدم" المقام في مدينة قم: ان تنظيم مثل هذه المعارض ياتي تنفيذاً لأوامر قائد الثورة فيما يتعلق بواجب التبيين الجهادي وسيكون له أثر كبير.



وأضاف: في الحرب المعرفية والهجينة التي نواجهها اليوم، يحاول العدو الايحاء عبر طرق مختلفة بان الجمهورية الاسلامية غير فعالة.



وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: بفضل الله وجهود الشباب أصبحت بلادنا من بين الدول الرائدة في العالم في الكثير من مجالات الطاقة النووية، فعلى سبيل المثال نحن الدولة الاولى في العالم في مجال الماء الثقيل.



وقال كمالوندي: وفي مثال آخر، في مجال الطب الإشعاعي، خطت إيران الخطوة الأولى في العالم. والحقيقة أن شعبنا أكثر دراية بتخصيب اليورانيوم، ولكن يجب أن يعلم أن مجال الطاقة الذرية واسع جدا.



وتابع: عندما يرى شبابنا الإيراني أن بلادنا تتفوق في مختلف المجالات، فانهم يكتسبون الثقة بالنفس ويؤمنون بقدراتهم، وفقدان الحافز والإيمان هو النقطة التي حددها العدو هدفا له.



وفي إشارة إلى الأحداث الأخيرة في غزة، قال كمالوندي: إن الأحداث التي شهدتها غزة في الشهر الاخير أزاحت القناع عن وجه الغربيين والاستكبار، ولقد كانوا يزعمون بشان بلدنا ايضا بانه لا يوجد هنالك اي دواء ضمن الحظر لكن للاسف منع الاعداء حتى الدواء عن مرضانا.



وقال: هذا بالضبط ما يحدث اليوم في غزة، وأنتم ترون أن الاستكبار لا يسمح بدخول الدواء إلى القطاع، والأدهى من ذلك أنهم يقصفون حتى المستشفيات بالصواريخ.