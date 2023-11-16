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الخميس 16 تشرين الثاني 2023 ساعة 09:58

حماس: ننفي صحة ما ورد حول لقاء إسماعيل هنية مع قائد الثورة الإيرانية

حماس: ننفي صحة ما ورد حول لقاء إسماعيل هنية مع قائد الثورة الإيرانية
 وأكدت حماس :إننا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ننفي صحة ما ورد في هذا التقرير، ويؤسفنا نشر خبر لا أصل له ، وندعو الوكالة لتحري الدقة.

وكانت رويترز قد نقلت عمن وصفهم بمسؤولين كبار أن قائد الثورة الإسلامية وجه رسالة واضحة لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)عندما التقيا في طهران في أوائل نوفمبر ، قائلا ، إن حماس لم تبلغ إيران بهجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل ومن ثم فإن الجمهورية الإسلامية لن تدخل الحرب نيابة عنها" و إن "إيران ستواصل تقديم دعمها السياسي والمعنوي لحركة "حماس" لكن دون التدخل بشكل مباشر".
مصدر : وكالات
رقم : 1096049
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