الصفحة الرئيسية
0
الخميس 16 تشرين الثاني 2023 ساعة 10:12

إعلام ‘‘إسرائيلي‘‘: في 7أكتوبر استغرق الجنود 12 ساعة ليجدوا مفاتيح مستودع الأسلحة

إعلام ‘‘إسرائيلي‘‘: في 7أكتوبر استغرق الجنود 12 ساعة ليجدوا مفاتيح مستودع الأسلحة
تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، مجدّداً عن الإخفاقات العسكرية والأمنية، بشأن عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حماس، في 7 تشرين الأول، وما يسميه الاحتلال بـ"السبت الأسود".

وذكر موقع  "ice" العبري أنّ "إخفاقاً جنونياً حصل يوم السبت الأسود في 7 أكتوبر"، مشيراً إلى أنّ "الجنود بحثوا مطوّلاً عن مفاتيح مستودع الأسلحة، واستغرف ذلك مدة 12 ساعة".

وفي وقتٍ سابق، أكّد الصحافي الإسرائيلي ناحوم برنياع، في مقال كتبه في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنّ صباح الـ7 من تشرين الأول الماضي، يوم إطلاق المقاومة الفلسطينية معركة "طوفان الأقصى"، كان "الأصعب والأشدّ مرارةً" منذ "إنشاء" الكيان الإسرائيلي.

وقبل أيام، نقل الإعلام الإسرائيلي أهم ما جاء في تحقيقات "الجيش" الإسرائيلي بشأن هجوم "السبت الأسود"، في 7 تشرين الأول، وأظهرت التحقيقات "الخلل" الذي تسببه موقع مقر قيادة "فرقة غزة" عند السياج الحدودي.

ومما توصل إليه التحقيق الأولي، بحسب الإعلام الإسرائيلي، هو أنّ "الجيش" أدرك أنّ موقع مقر قيادة فرقة غزة عند السياج الحدودي مباشرة قد أضر بقدرتها على القيادة والسيطرة، "إلى درجة تم تحييدها بالكامل أثناء القتال".

ووفقاً للتحقيقات فإنّ "الجيش" الإسرائيلي يعتقد أنّ "وضع قواعد تابعة للفرقة في أماكن عرضة للاعتداء ذو ميزة لوجستية، لكن هذا قد يسبب خللاً في أداء هذه القواعد في حالة الحرب". إضافةً إلى ذلك، يدرك "الجيش" أنّ المواقع الحدودية أقيمت لتأوي القيادة، لكنها غير مهيأة للقتال. 

واعترف "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 48 قتيلاً في الجيش منذ بدء العمليات البريّة، و369 منذ بدء ملحمة "طوفان الأقصى".
مصدر : وكالات
رقم : 1096052
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الاعتقالات والحركات الإسلامية في الأردن.. قلق السلطة وأهداف مؤجلة
الاعتقالات والحركات الإسلامية في الأردن.. قلق السلطة وأهداف مؤجلة
قنابل الصهاينة ضد غزة هي أسلحة محرمة دوليا
قنابل الصهاينة ضد غزة هي أسلحة محرمة دوليا
16 تشرين الثاني 2023
إخفاق الكيان الصهيوني والهرولة نحو الصفقات
إخفاق الكيان الصهيوني والهرولة نحو الصفقات
16 تشرين الثاني 2023
ضغوط عائلات الأسرى الصهاينة تشتد علی نتنياهو
ضغوط عائلات الأسرى الصهاينة تشتد علی نتنياهو
16 تشرين الثاني 2023
انهيار أسطورة دبابة الميركافا في طوفان الأقصى
انهيار أسطورة دبابة الميركافا في طوفان الأقصى
16 تشرين الثاني 2023
غانتس ومعارضة استبدال نتنياهو.. هل الأخير سياسيّاً؟
غانتس ومعارضة استبدال نتنياهو.. هل الأخير سياسيّاً؟
16 تشرين الثاني 2023
مصدر مقرب من الإطار التنسيقي لـ"إسلام تايمز": نحترم قرار إبعاد الحلبوسي
مصدر مقرب من الإطار التنسيقي لـ"إسلام تايمز": نحترم قرار إبعاد الحلبوسي
15 تشرين الثاني 2023
قائد الثورة: المطلوب اليوم هو قاعدة فكرية قوية ذات بنية تهاجمية
قائد الثورة: المطلوب اليوم هو قاعدة فكرية قوية ذات بنية تهاجمية
15 تشرين الثاني 2023
قنابل الصهاينة ضد غزة هي أسلحة محرمة دوليا
قنابل الصهاينة ضد غزة هي أسلحة محرمة دوليا
15 تشرين الثاني 2023
اعتداء جيش الاحتلال على الصحفيين وأهدافه؟
اعتداء جيش الاحتلال على الصحفيين وأهدافه؟
15 تشرين الثاني 2023
أطفال غزة بين القصف و الحصار.. منظمة الصحة العالمية: 160 طفلاً يموتون في غزة كل يوم
أطفال غزة بين القصف و الحصار.. منظمة الصحة العالمية: 160 طفلاً يموتون في غزة كل يوم
15 تشرين الثاني 2023
رشيدة طليب.. موقف بحجم الكيان وداعميه
رشيدة طليب.. موقف بحجم الكيان وداعميه
15 تشرين الثاني 2023
القوات المسلحة اليمنية: لن نتردد في استهداف أي سفينة ‘‘إسرائيلية‘‘ في البحر الأحمر
القوات المسلحة اليمنية: لن نتردد في استهداف أي سفينة ‘‘إسرائيلية‘‘ في البحر الأحمر
15 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الاعتقالات والحركات الإسلامية في الأردن.. قلق السلطة وأهداف مؤجلة
قنابل الصهاينة ضد غزة هي أسلحة محرمة دوليا
إخفاق الكيان الصهيوني والهرولة نحو الصفقات
ضغوط عائلات الأسرى الصهاينة تشتد علی نتنياهو