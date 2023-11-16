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الخميس 16 تشرين الثاني 2023 ساعة 10:52

رئيسي : انجزنا نصف مشاريع مد المياه الى محافظة جهار محال وبخياري

رئيسي : انجزنا نصف مشاريع مد المياه الى محافظة جهار محال وبخياري
جاء ذلك في تصريح ادلى به رئيس الجمهوري لدى وصوله صباح اليوم الخميس، الى مطار "شهركرد" مركز محافظة جهار محال وبختياري.

ووجه "رئيسي" التحية الى ابناء الشعب الايراني في محافظة جهار محال وبختياري، "البختياريين والاتراك والفارسيين"؛ مؤكدا بانهم مواطنون كادحون وموالون للثورة الاسلامية ومبادئها السامية، وقدموا في هذا المسار الفين و500 شهيد و7 الاف مصاب.

وتطلع رئيس الجمهورية الى نجاح المسؤولين في اداء واجبهم قبال هذه المحافظة وسكانها، ولاسيما ازالة الفقر والحرمان ومعالجة مشاكل البطالة وسائر المعاناة التي يتعرض لها المواطنون هناك.

ووصل رئيس الجمهورية، صباح اليوم الخميس، الى محافظة جهار محال وبختياري، في اطار الجولة الثانية من زياراته التفقدية للمحافظات والمدن المختلفة على صعيد البلاد لتدشين او متابعة المشاريع الانمائية فيها.

وكان في استقبال الرئي الايراني لدى وصوله الى مطار شهر كرد، ممثل الولي الفقيه، امام وخطيب جمعة المحافظة، وشخص المحافظ الى جانب عدد من نواب البرلمان عن اهالي المحافظة وجمع من المسؤولين هناك.
مصدر : وكالات
رقم : 1096061
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