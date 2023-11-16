حماس تنفي خبر ‘‘رويترز‘‘ بشأن فحوى لقاء السيد خامنئي وهنية في طهران

نفت حركة حماس صحة ما أوردته وكالة "رويترز" عن فحوى اللقاء الذي جمع بين بين رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، وقائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، السيد علي خامنئي.



وأعربت الحركة عن أسفها بشأن "نشر خبر لا أصل له"، داعيةً الوكالة إلى تحري الدقة.



وكانت وكالة "رويترز" زعمت أنّ 3 مسؤولين كبار من إيران وحماس قالوا إنّ السيد خامنئي "وجّه رسالةً واضحةً إلى هنية، عندما التقيا في طهران في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر الجاري".



وادّعت الوكالة أنّ السيد خامنئي أشار إلى أنّ "حماس لم تبلغ إيران" بشأن ملحمة "طوفان الأقصى"،التي أطلقتها في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وبالتالي، فإنّ "الجمهورية الإسلامية لن تدخل الحرب نيابةً عنها".



وأوردت أيضاً أنّ السيد خامنئي "قال لهنية إنّ إيران ستواصل تقديم دعمها السياسي والمعنوي للحركة، لكن من دون التدخل مباشرةً"، مدّعية أن مسؤول من حماس قال لها إنّ السيد خامنئي حثّ هنية على عدم المطالبة بانضمام إيران وحزب الله إلى المعركة، وهو ما نفت حماس أن يكون قد تم التطرق إليه أصلاً خلال اللقاء.