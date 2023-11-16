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الخميس 16 تشرين الثاني 2023 ساعة 11:27

نحو 50 شهيدا في مجزرة صهيونية جديدة بحي الصبرة وسط قطاع غزة

نحو 50 شهيدا في مجزرة صهيونية جديدة بحي الصبرة وسط قطاع غزة
وأفاد مراسل وكالة فلسطين اليوم، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مسجد بحي الصبرة وسط القطاع، ما أدى لارتقاء نحو 50 شهيدا، وعشرات الجرحى.

وفي سياق متصل، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب العشرات جراء غارة جوية استهدفت المدرسة الماليزية في مخيم النصيرات وسط  القطاع.

كما استهدفت طائرات الاحتلال الحربية أبراجا للاتصالات الفلسطينية بمدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أدى لاستشهاد طفلة وعدد من المصابين.

يشار إلى أن حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، وصلت إلى 11500 شهيد بينهم 4710 أطفال، ونحو 32 ألف جريح.
مصدر : وكالات
رقم : 1096077
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