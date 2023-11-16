عمليات المقاومة الإسلامية ضد الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية

اسلام تايمز (لبنان) - نفّذت المقاومة الإسلامية في لبنان سلسلة عمليات ضد مواقع وأهداف لجيش العدو الصهيوني على امتداد الحدود اللبنانية – الفلسطينية في سياق العمليات التي تنفذها دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة.