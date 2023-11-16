عمليات المقاومة الإسلامية ضد الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية

فيما يلي ملخّص عمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع جيش العدو الصهيوني وانتشاره، خلال الساعات الـ24 الماضية:
- القطاع الشرقي:
1- الساعة 14:00 استهداف ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة.
2- الساعة 14:10 استهداف موقع رويسات العلم، في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.
3- الساعة 15:35 استهداف آلية إسرائيلية، في مثلث الطيحات، بالصواريخ الموجهة وتحقيق إصابات مباشرة.
- القطاع الغربي:
1- الساعة 15:25 استهداف موقع حدب يارون بالصواريخ الموجهة وتحقيق إصابات مباشرة.
2- الساعة 16:10 استهداف تجمع لقوة مشاة في جيش الاحتلال الاسرائيلي غرب موقع بركة ريشا وجنوبها بالصواريخ الموجهة وتحقيق إصابات مباشرة.
3- الساعة 16:20 استهداف ثكنة برانيت بالصواريخ الموجهة وتحقيق إصابات مؤكدة.
4- الساعة 17:25 استهداف موقع جل الدير بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.