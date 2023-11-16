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الخميس 16 تشرين الثاني 2023 ساعة 12:45

عمليات المقاومة الإسلامية ضد الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية

عمليات المقاومة الإسلامية ضد الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية
فيما يلي ملخّص عمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع جيش العدو الصهيوني وانتشاره، خلال الساعات الـ24 الماضية:

- القطاع الشرقي:
1- الساعة 14:00 استهداف ثكنة راميم (قرية ‏هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة.
2- الساعة 14:10 استهداف موقع رويسات العلم، ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.
3- الساعة 15:35 استهداف آلية إسرائيلية، في ‏مثلث الطيحات، بالصواريخ الموجهة وتحقيق إصابات مباشرة.

- القطاع الغربي:
1- الساعة 15:25 استهداف موقع حدب ‏يارون بالصواريخ الموجهة وتحقيق إصابات مباشرة.
2- الساعة 16:10 استهداف تجمع لقوة مشاة في جيش الاحتلال الاسرائيلي غرب موقع بركة ريشا وجنوبها بالصواريخ الموجهة وتحقيق إصابات مباشرة.
3- الساعة 16:20 استهداف ثكنة برانيت بالصواريخ الموجهة وتحقيق إصابات مؤكدة.
4- الساعة 17:25 استهداف موقع جل الدير بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.
مصدر : وكالات
رقم : 1096086
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