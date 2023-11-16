الصفحة الرئيسية
0
الخميس 16 تشرين الثاني 2023 ساعة 13:41

اعتقال أكثر من 2735 فلسطينيا في الضفة منذ بدء ‘‘طوفان الأقصى‘‘

اعتقال أكثر من 2735 فلسطينيا في الضفة منذ بدء ‘‘طوفان الأقصى‘‘
وأفاد بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت "منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم الخميس 85 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم الفتاة فيروز سلامة طالبة دراسات عليا في جامعة بيرزيت، تم اعتقالها من سكنها الجامعي".

وقال إن "حملة الاعتقالات رافقها عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين"، مضيفا: "بذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، إلى أكثر من (2735)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن".

وأشار البيان إلى أن "حملات الاعتقال المتواصلة، تأتي في إطار العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر المنصرم، وشملت كافة الفئات بمن فيهم الأطفال، وكبار السن والنساء، والمئات من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي".
مصدر : وكالات
رقم : 1096105
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الاعتقالات والحركات الإسلامية في الأردن.. قلق السلطة وأهداف مؤجلة
الاعتقالات والحركات الإسلامية في الأردن.. قلق السلطة وأهداف مؤجلة
قنابل الصهاينة ضد غزة هي أسلحة محرمة دوليا
قنابل الصهاينة ضد غزة هي أسلحة محرمة دوليا
16 تشرين الثاني 2023
إخفاق الكيان الصهيوني والهرولة نحو الصفقات
إخفاق الكيان الصهيوني والهرولة نحو الصفقات
16 تشرين الثاني 2023
ضغوط عائلات الأسرى الصهاينة تشتد علی نتنياهو
ضغوط عائلات الأسرى الصهاينة تشتد علی نتنياهو
16 تشرين الثاني 2023
انهيار أسطورة دبابة الميركافا في طوفان الأقصى
انهيار أسطورة دبابة الميركافا في طوفان الأقصى
16 تشرين الثاني 2023
غانتس ومعارضة استبدال نتنياهو.. هل الأخير سياسيّاً؟
غانتس ومعارضة استبدال نتنياهو.. هل الأخير سياسيّاً؟
16 تشرين الثاني 2023
مصدر مقرب من الإطار التنسيقي لـ"إسلام تايمز": نحترم قرار إبعاد الحلبوسي
مصدر مقرب من الإطار التنسيقي لـ"إسلام تايمز": نحترم قرار إبعاد الحلبوسي
15 تشرين الثاني 2023
قائد الثورة: المطلوب اليوم هو قاعدة فكرية قوية ذات بنية تهاجمية
قائد الثورة: المطلوب اليوم هو قاعدة فكرية قوية ذات بنية تهاجمية
15 تشرين الثاني 2023
قنابل الصهاينة ضد غزة هي أسلحة محرمة دوليا
قنابل الصهاينة ضد غزة هي أسلحة محرمة دوليا
15 تشرين الثاني 2023
اعتداء جيش الاحتلال على الصحفيين وأهدافه؟
اعتداء جيش الاحتلال على الصحفيين وأهدافه؟
15 تشرين الثاني 2023
أطفال غزة بين القصف و الحصار.. منظمة الصحة العالمية: 160 طفلاً يموتون في غزة كل يوم
أطفال غزة بين القصف و الحصار.. منظمة الصحة العالمية: 160 طفلاً يموتون في غزة كل يوم
15 تشرين الثاني 2023
رشيدة طليب.. موقف بحجم الكيان وداعميه
رشيدة طليب.. موقف بحجم الكيان وداعميه
15 تشرين الثاني 2023
القوات المسلحة اليمنية: لن نتردد في استهداف أي سفينة ‘‘إسرائيلية‘‘ في البحر الأحمر
القوات المسلحة اليمنية: لن نتردد في استهداف أي سفينة ‘‘إسرائيلية‘‘ في البحر الأحمر
15 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الاعتقالات والحركات الإسلامية في الأردن.. قلق السلطة وأهداف مؤجلة
قنابل الصهاينة ضد غزة هي أسلحة محرمة دوليا
إخفاق الكيان الصهيوني والهرولة نحو الصفقات
ضغوط عائلات الأسرى الصهاينة تشتد علی نتنياهو